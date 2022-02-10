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Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ в НАТО

Єдиний спосіб зупинити повномасштабне вторгнення – це підняти ціну агресії для Росії.

Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ в НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко в інтерв’ю австралійській телекомпанії ABC News подякував союзникам за підтримку України на тлі загрози нового російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба партії “Європейська солідарність”.

Саме російські бойовики відповідальні за збиття рейсу MH-17 і загибель 38 громадян Австралії – нагадує видання.

П’ятий Президент наголосив, що Путіну не можна довіряти, а будь-яке право вето на розширення НАТО, надане Кремлю, стане поразкою для західного світу.

“Я хочу подякувати всьому австралійському уряду, українській діаспорі, тому що в найкритичніші роки ми отримали значну кількість допомоги, включаючи одяг для військових, чоботи, ковдри, окуляри, шоломи, і це допомогло нам обладнати наші війська для захисту нашої землі”, – сказав Порошенко.

Він нагадав, що ми вже вісім років на війні і це не заморожений конфлікт. “Щотижня українці втрачають наших героїв, наших воїнів. Щодня ми маємо поранених солдатів”, – сказав Порошенко.

Порошенко наголосив, що єдиний спосіб зупинити повномасштабне вторгнення – це підняти ціну агресії для Росії. Великобританія і США вже надали Україні протитанкову зброю, але Порошенко сказав, що необхідна і зенітна зброя.

“Зараз ми знаходимося у важливих переговорах про зенітні ракети. Ми повинні відновити практику ленд-лізу часів Другої світової війни, коли американський і західний світ постачають нам зброю", – сказав він. 

Порошенко наголошує: підвищення здатності України збивати російські винищувачі є стримуючим фактором. “Це оборонна зброя”, – зазначає лідер партії.

Він додав, що найкраща відповідь на шантаж Путіна є дуже простою. “У середині цього року на саміті НАТО в Мадриді Україна і Грузія повинні отримати План дій щодо членства. Це ще не членство, але це дуже сильний та ефективний стимул”, – переконаний п’ятий Президент.

Порошенко вважає, що поступки на вимогу Путіна щодо розширення НАТО неприпустимі. “Якщо Путіну дати прецедент, право давати дозвіл, зелене світло або червоне світло Україні для нашого членства в НАТО та інтеграції в ЄС, я думаю, що Путін досягне своїх цілей. Це означитиме, що шантаж Путіна ефективний проти всієї демократії, проти всього Європейського Союзу”, – сказав народний депутат.

“Путін вважає себе імператором, дуже близький до Бога. Він не керується правилами, міжнародними законами і нормальними демократичними людськими цінностями. Не довіряйте Путіну. Але в той же час друга рекомендація – не бійтеся Путіна. Не поступайся у цій ситуації. Якщо ви дасте йому палець, він візьме всю руку”, – резюмує лідер “Євросолідарності”.

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