ФСБ затримала 14 підозрюваних у "мінуванні" будівель у Росії та СНД, лідером групи назвали студента КПІ

Затримані начебто причетні до масового "мінування" об’єктів у Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, а також "ДНР" і "ЛНР".

Федеральна служба безпеки заявила про затримання у регіонах Росії 14 осіб, причетних до розсилання повідомлень про загрози вибуху в освітніх установах у Росії, країнах СНД та "невизнаних республіках Донбасу".

"Встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих сваттингових інтернет-спільнот, а їх організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (м. Київ), а також його спільники", – повідомили російському "Інтерфаксу" у Центрі громадських зв'язків спецслужби у четвер, 10 лютого.

За даними ФСБ, затримані причетні до масового поширення наприкінці 2021 – початку 2022 років в інтернеті свідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів освіти, охорони здоров'я, органів влади та управління, транспортної інфраструктури на територіях Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, а також "ДНР" і "ЛНР".

У російській спецслужбі наголосили, що неправдиві терористичні загрози поширюються злочинцями "з метою дестабілізації обстановки в Російській Федерації та суміжних державах, вимагання грошових коштів та з хуліганських спонукань".

Щодо затриманих порушено кримінальні справи за ч. 2 та 3 ст. 207 КК Росії, що передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Зауважимо, що саме на Росію СБУ покладала відповідальність за організацію масових хибних мінувань в Україні. У спецслужбі переконані, що метою цього є створення напруги та панічних настроїв у суспільстві.

Сьогодні Служба безпеки України заявила про запобігання теракту у Києві. Повідомляється про затримання місцевого мешканця, якого завербували білоруські спецслужби. Ворожого агента СБУ затримала на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

Спецслужба встановила, що киянин також залякував представників ЗМІ та іноземців, повідомляв про псевдомінування, збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів. Також він причетний до організації несанкціонованих "мітингів" біля посольств іноземних держав у Києві.