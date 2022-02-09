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“УДАР” закликав владу ліквідувати дефіцит дизпалива

Палатний запропонував відновити роботу нафтопереробних заводів.

“УДАР” закликав владу ліквідувати дефіцит дизпалива

Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит дизельного пального і не допустити нової хвилі енергетичної кризи.Про це заявив керівник виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook. При цьому він додав, що перелік необхідних заходів міститься в економічному плані дій партії.

«Через залежність від Росії та Білорусі і відсутність диверсифікації поставок дизпалива під загрозою - не лише початок весняних польових робіт і залізничні перевезення, але й обороноздатність України. Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит стратегічно важливого пального і не допустити чергової хвилі енергетичної кризи", - заявив Палатний. 

Він нагадав, що дизельне пальне використовують у великій кількості Збройні Сили України, "Укрзалізниця", сільгоспвиробники та інші галузі. 

"Під час загострення ситуації на кордонах з Росією безперебійне постачання пального для ЗСУ – питання національної безпеки. Тож, без перебільшення, це стратегічно важливий продукт для України. І одна з дуже вразливих больових точок для України», - зазначив Артур Палатний.

Він підкреслив, що «УДАР Віталія Кличка» розробив економічний плані дій «Захист. Безпека. Розвиток», в якому сформулював першочергові кроки. 

"Потрібно терміново створити запас дизеля на 45 днів. А резерв пального у Держрезерві має бути такого обсягу, щоб компенсувати можливі дефіцити пального мінімум 2 місяці. Також потрібно негайно диверсифікувати імпорт палива, провести закупівлі додаткових об’ємів у західних держав. У найкоротші терміни треба відновити роботу українських нафтопереробних заводів - Одеського, Дрогобицького та Надвірнянського НПЗ, які зараз знаходяться у власності держави і не працюють», - наголосив Палатний.

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