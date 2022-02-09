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Експрезидент Польщі Лех Валенса закликав негайно атакувати Москву в разі нападу Путіна на Київ

"Весь світ має мобілізуватися і не дати вдарити по Україні". 

Експрезидент Польщі Лех Валенса закликав негайно атакувати Москву в разі нападу Путіна на Київ
Фото: wikimedia.org

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив, що в разі нападу президента РФ Володимира Путіна на Україну потрібно негайно відповісти йому, атакувавши Москву. 

Про це він сказав у інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

"Весь світ має мобілізуватися і не дати вдарити по Україні. Якщо Путін нападе на Київ, має бути негайна відповідь: напад на Москву. Потрібно підготуватись і не допустити цього", – сказав Валенса.

Польський президент у 1990-1995 роках наголосив, що більше не підтримуватиме Володимира Путіна.

"Цього разу ми маємо поводитися мужньо. Я дуже поважав Путіна, я його навіть підтримував, казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко, переступив і тепер не може відступити. Цього не можна допустити, тому що кожен наступний його тиск буде ще гіршим", – пояснив польський політик.

На питання, що буде з інтересами Німеччини та Франції, пов'язаними з РФ, Лех Валенса заявив, що в разі нападу Росії на Україну вони будуть знищені.

"Польща має робити все, навіть набирати добровольців. Бо тут наш спільний інтерес – ні кроку назад. Усі сили, які тільки у нас є, ми маємо надати у розпорядження України", – відповів він на запитання, чи повинна Польща надати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, 60% європейців підтримують захист України з боку ЄС і НАТО в разі вторгнення РФ. Дослідження у семи країнах провела Європейська рада з міжнародної політики (ECFR).

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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