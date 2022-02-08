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8-9 лютого Україну відвідає міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії

Серед ключових тем візиту - підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії.

8-9 лютого Україну відвідає міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії
Фото: Пресслужба МЗС України

8-9 лютого міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено з робочий візитом відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України та стримування РФ від подальшої агресії. Сторони також обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією", - йдеться на сайті українського МЗС.

9 лютого об 10:20 очільники МЗС обох держав дадуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.

Нагадаємо, 21 січня цього року міністерство оборони Іспанії ухвалило рішення підтримати сили НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Військові кораблі скерували у Середземне і Чорне моря.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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