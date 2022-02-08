Отримати дозвіл на будівництво можна буде автоматично на порталі "Дія", – Чернишов

Це стане 15 послугою в галузі будівництва, яку можна буде отримати електронно.

На порталі "Дія" готується до запуску нова послуга – автоматичне отримання дозволу на будівництво. Єдина електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) є головним інструментом реформи містобудування.

Майже кожен етап буде діджиталізований, цитує виступ міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова на Дія Саміті сайт Мінрегіону.

Фото: Мінрегіон Олексій Чернишов

"Минулого року ми презентували перші електронні будівельні послуги на порталі "Дія". Зараз їх вже чотирнадцять. За цей час надано понад 56 тисяч електронних послуг. І сьогодні ми робимо важливий крок у реформі. Запускаємо 15-ту послугу! Відтак, отримати дозвіл на будівництво на порталі Дія можна буде автоматично. Без втручання людського фактора", – зазначив він Чернишов.

Нині у ЄДЕССБ зареєстровано понад 620 тисяч документів, понад 130 тисяч об’єктів будівництва, 27 тисяч користувачів. На порталі зафіксовано 1,1 мільйона унікальних відвідувачів.

Також Олексій Чернишов наголосив, що для подальшої автоматизації будівельних процесів було важливо ліквідувати корумповану ДАБІ (Державну архітектурну будівельну інспекцію). Натомість створили новий орган – Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

"Вже на сьогодні результатом роботи нового органу є – відпрацювання звернень замовників протягом 24 годин, а рішень щодо прийняття в експлуатацію — протягом трьох днів! ДАБІ цей процес розтягувала на місяці", – зазначив очільник Мінрегіону.

Нагадаємо, у грудні Чернишов повідомив, що реформа галузі містобудування вийшла на фінішну пряму. Після ухвалення ключових законопроєктів реформи в цілому галузь отримає низку змін, які докорінно змінять підходи систему.