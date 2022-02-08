"Головне для нас у Мінських угодах – Росія повинна повністю піти з Донбасу", – Костін

Головним завданням України в Мінських угодах є повний вихід Росії з території Донецької та Луганської областей. Після цього держава буде сама налагоджувати там мирне життя.

Про це в.о. першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін повідомив у інтервʼю "РБК-Україна".

Він розповів, що і на рівні ТКГ, і на рівні "нормандського формату" Україна пропонувала частину часу діяльності політичної робочої групи зарезервувати для продовження роботи над тими законами, які прямо згадані в Мінських угодах і передбачають обговорення. Однак Росія не підтримує ці пропозиції.

Українська делегація апелює до рішення Паризького саміту, політична частина якого повʼязана з законом про особливий порядок місцевого самоврядування з включенням туди так званої формули Штайнмаєра.

"Ми готові продовжувати цю роботу, є відповідна таблиця, підготовлена ще попереднім модератором політичної підгрупи послом Морелем. Ми по ній йшли десь до червня 2020 року, потім робота була заблокована. Ми говоримо: давайте повернемося до цього, і хоча б частину часу продовжимо працювати над законопроєктами. Ця позиція відкидається, і ось це якраз свідчить про відсутність конструктиву. Це сигнал того, що РФ просто хоче, щоб була підтримана її позиція – фактично переписування Мінських угод, замість того, щоб намагатися досягти домовленості в рамках Мінських угод, якими б складними вони не були", – заявив Костін.

Нагадаємо, ухвалена в жовтні 2019 в межах ТКГ "формула Штайнмаєра" прописує умови для набрання чинності законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Її суть полягає в особливому статусі для Донбасу, який набуде чинності після проведення там чесних демократичних місцевих виборів. Росія при цьому повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Підписання було однією з передумов зустрічі президентів країн "Нормандської четвірки", що відбулась у Парижі в грудні 2019 року.

У вересні 2021 на той час ще міністр з питань реінтеграції (зараз – міністр оборони) Олексій Резніков говорив, що формула Штайнмаєра не містить загрози для суверенітету України, але її імплементація не призведе до прогресу в мирному врегулюванні.