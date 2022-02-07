На Донбасі поранено українського військового

У понеділок, 7 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Унаслідок ворожих дій зазнав поранення український військовий.
Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – сказано у вечірньому зведенні.
Зазначається, що російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї недалеко від Пісків.
Крім того, так само зі стрілецької зброї ворог обстрілював українські позиції поблизу Південного.
У штабі додали, що підрозділи ООС контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.
Як повідомляли, у неділю, 6 лютого, російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах української армії не було.