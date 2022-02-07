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Центр протидії дезінформації РНБО розповів про основні фейки Кремля минулого тижня

Прогнозується продовження проведення дезінформаційних та маніпулятивних кампаній з боку Росії.

Дезінформаційний контент протягом минулого тижня був спрямований на дискредитацію ЗСУ, та України в цілому, на світовій арені.

Про це йдеться у звіті Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

“Нагнітання, інформаційні маніпуляції та поширення відвертих фейків щодо загрози війни, невід’ємно супроводжують інформаційну політику Кремля із залякування як власного народу, так і українців”, – зазначили у Центрі.

Головними наративами дезінформації, що поширювались з 28 січня до 3 лютого, було те, що “Росія може створити безпольотну зону над Україною” і “заява Білорусі про порушення кордону українським безпілотником”.

“Головною метою дезінформаційної кампанії є спроби підриву обороноздатності України, шляхом зниження загального морального рівня українського суспільства та нагнітання панічних настроїв серед населення, а також підриву бойового духу Збройних сил України, через публікування негативного контенту про домінуючу позицію військ Російської Федерації”, – йдеться у звіті.

У Центрі підкреслили, що загалом, прогнозується продовження проведення дезінформаційних та маніпулятивних кампаній щодо дискредитації діяльності України та її західних партнерів щодо деескалації ситуації на українсько-російському та українсько білоруському кордонах.

Нагадаємо, 3 лютого Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кізіма для вручення ноти протесту. Йому "було заявлено рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі". У МЗС стверджують, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув держкордон, був зафіксований і згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил країни.

У МЗС України заявили, що повідомлення про нібито порушення повітряного простору – це чергова провокація влади Білорусі, а "на заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники»". У міністерстві також наголосили, що Україна не використовувала БПЛА.

Видання The Insider зголом написало, що український безпілотник, через який викликали посла в Білорусі, виявився російським.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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