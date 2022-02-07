Western Union вирішила припинити грошові перекази в Росії

Компанія працюватиме в РФ лише до 31 березня.

Платіжна компанія Western Union вирішила припинити роботу в Російській Федерації. Причиною стала низька затребуваність внутрішньоросійських напрямів переказів.

Грошові операції всередині Росії Western Union припинить із 1 квітня, передає російське інформагентство РБК з посиланням на лист банкам-партнерам міжнародної компанії.

Зазначається, що транскордонні перекази здійснюватимуться у штатному режимі.

Перекази в Росії через Western Union перестануть приймати 31 березня, а з 1 квітня не можна буде отримати виплату або повернення.

У листі компанії сказано, що відправники, котрі оформили переказ до 31 березня і його не було отримано адресатом, зможуть з 1 квітня повернути гроші у відділеннях "Пошти Росії". Крім того, з 24 березня ліміт внутрішніх переказів буде знижено до 5 тисяч рублів.

Раніше стало відомо, що так само з 1 квітня обслуговування клієнтів з Росії припиняє сервіс бронювання готелів Hotels.com.