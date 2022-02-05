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З 10 лютого Укрзалізниця знімає обмеження на залізничний транзит до Польщі

Прискореними темпами продовжуються роботи щодо електрифікації ділянки Ковель-Ізов.

З 10 лютого Укрзалізниця знімає обмеження на залізничний транзит до Польщі

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин написав, що з 10 лютого буде знято всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.

Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

Він нагадав, що наприкінці листопада на території України утворилося суттєве накопичення вагонів у напрямку Польщі.

"Найскладнішим був стик Ізов-Грубешів. При нормі в 1500 вагонів, що знаходяться на мережі УЗ і прямують на цей стик, були дні, коли було і 3200. Польська залізниця на цьому стику приймала близько 8 поїздів на добу, а були дні, коли і менше. А треба було приймати 10", - написав він.

Камишин зазначив, що вірить у можливість суттєвого приросту вантажообігу з Польщею. Тому прискореними темпами продовжуються роботи над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов.

"Це дозволить нам суттєво підвищити пропускну спроможність цього напряму з української сторони", - написав очільник УЗ.

З 30 листопада 2021 року Укрзалізниця запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Нагадаємо, що 2 лютого, за участі міністра інфраструктури Олександра Кубракова відбулося установче засідання нової Наглядової ради АТ «Укрзалізниця», на якому було представлено нових членів ради. Головою Наглядової ради обрано Гепарда Хафера.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на Укрзалізниці планується зокрема електрифікувати щонайменше 500 км колій до 2024 року. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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