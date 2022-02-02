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Наглядову раду Укрзалізниці очолив Гепард Хафер

Його заступником обрано Сергія Лещенка.

Наглядову раду Укрзалізниці очолив Гепард Хафер

Сьогодні, 2 лютого, за участі міністра інфраструктури Олександра Кубракова відбулося установче засідання нової Наглядової ради АТ «Укрзалізниця», на якому було представлено нових членів ради. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мініфраструктури.

Незалежними членами ради стали: Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі, Гепард Хафер. Державу у Наглядовій раді представлятимуть: Сергій Лещенко, Давід Ломджарія, Сергій Москаленко.

Головою Наглядової ради обрано Гепарда Хафера, а його заступником - Сергія Лещенка.

“Початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці – важливий етап для реформи корпоративного управління. З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи правління та Наглядової ради”, - зазначив після засідання нової Наглядової ради міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що за останні пів року Міністерство та уряд заклали гарну основу для розвитку УЗ: були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів.

Олександр Кубраков підкреслив, що трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», ефективні вантажні перевезення - пріоритет президента, уряду, міністерства.

“Впевнений, що експертиза кожного з членів Наглядової ради – у залізничній галузі, сфері перевезень, фінансах, реформах допоможе нам налагодити конструктивну роботу та швидше досягнути поставлені цілі”, - підсумував він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що на Укрзалізниці за програмою президента Володимира Зеленського планується зокрема електрифікувати  щонайменше 500 км колій до 2024 року та запустити масштабну програму оновлення парку вантажних і пасажирських вагонів.

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