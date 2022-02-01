Україна і Єврокомісія домовляються про включення низки шляхів до Транс’європейської транспортної мережі

Мінінфраструктури готує до передачі у Верховну Раду проєкт Закону щодо ратифікації Угоди про спільний авіапростір з ЄС.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з представниками Європейської комісії, на якій обговорили питання інтеграції українських шляхів до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), імплементацію Угоди про спільний авіаційний простір та інші інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«ЄС є нашим ключовим партнером і ми вдячні Єврокомісії за сприяння реформам галузі, фінансову підтримку значимих інфраструктурних проєктів. Європейські партнери України поділяють позицію щодо пріоритетності інвестицій держави в інфраструктуру, адже це необхідна умова для розвитку регіонів, єдності країни та її інтеграції в європейську транспортну мережу», - зазначив голова міністерства Олександр Кубраков.

Зокрема, наразі ведеться робота над включенням в регіональні карти TEN-T автодороги Н-01 Київ – Знам’янка, залізничної ділянки Коростень – Житомир – Бердичів та Стрий – Івано-Франківськ через Долину, а також річок Дніпро і Південний Буг.

Також міністерство готує до передачі у Верховну Раду проєкт Закону щодо ратифікації Угоди про спільний авіапростір з ЄС.

«В цілях практичної імплементації положень Угоди Міністерство інфраструктури формує склад української частини Спільного комітету Угоди про спільний авіаційний простір для роботи представників України та ЄС над реалізацією Угоди», - додали у відомстві.

Також на зустрічі обговорювали проєкти в рамках Європейського зеленого курсу та інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зокрема, йдеться про розвиток в Україні електричного транспорту, внутрішніх водних шляхів, адаптацію українського законодавства в транспортній галузі до європейських стандартів тощо.

Нагадаємо, координатор програми «Велике будівництво» і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що підписання Угоди про Спільний авіапростір з ЄС відкриває широкі можливості для нещодавно створеного національного українського авіаперевізника UNA.