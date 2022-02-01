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Україна та Литва обміняються досвідом щодо випуску власної цифрової валюти

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі керівництва Нацбанку України і Банку Литви.

Україна та Литва обміняються досвідом щодо випуску власної цифрової валюти
Фото: Пресслужба НБУ

Голова НБУ Кирило Шевченко та його заступник Сергій Ніколайчук 31 січня провели онлайн-зустріч з очільником Правління Банку Литви Гедімінасом Шимкусом, де обговорили стан справ на валютному ринку нашої держави.

"Керівництво Національного банку прокоментувало коливання курсу національної валюти, підкресливши, що ситуація є контрольованою. Крім того, Кирило Шевченко наголосив на стабільності функціонування банківської системи та наявності в банків України запасу фінансової міцності", – повідомляє пресслужба НБУ.

Керівництво центральних банків України та Литви обговорило питання про обмін досвідом щодо випуску власної цифрової валюти.

В Україні для цього вже зробили перший крок у 2021 році. Тоді Нацбанк розпочав проєкт "Е-гривня". 

Його мета – широкомасштабний випуск цифрової форми гривні, опрацювання варіантів, як її використовувати, а також визначення фінансової стабільності та оптимальних характеристик валюти.

Нагадаємо, в липні НБУ презентував результати опитування учасників ринку щодо потенційного попиту на цифрову валюту – е-гривню – та варіанти її використання.

Віра Перун, Автор новин
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