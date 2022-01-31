Ідея Банк остаточно програв АМКУ справу щодо 4 млн грн штрафу

Верховний Суд остаточно підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету оштрафувати АТ "Ідея Банк" на 4 млн грн за неправдиву рекламу.

Зокрема ВС залишив без змін рішення двох попередніх судових інстанцій, повідомили у пресслужбі АМКУ.

Комітет встановив, що "Ідея Банк" поширював у рекламі, на вивісках своїх відділень, у пресі, друкованих листівках розміщених у банку, на бордах, сітілайтах і банерах вздовж ескалаторів Київського метрополітену, в інтернеті та соцмережах таку інформацію:

з 1 серпня по 31 жовтня 2019 року – "Ідеальна 30". Щодня ідеальний кредит під повний 0%";

з 15 листопада 2019 року по 9 лютого 2020 року – "Чорна п’ятниця. Ціни навпіл – 50%. Розпродаж кредитів".

АМКУ встановив, що така реклама Ідея Банку вводить в оману споживачів, адже банк не надавав кредити під "повний 0%" та не зазначав всі умови надання кредиту поряд із вище перерахованими твердженнями.

За це порушення АМКУ оштрафував Ідея Банк на 4 088 066 грн, який банк оскаржив у суді. Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд підтримали рішення АМКУ.

Під час судового розгляду Ідея Банк сплатив накладений штраф до держбюджету.

Нагадаємо, восени 2021 року ПУМБ, що належить бізнесменові Рінату Ахметову, домовився з польською Getin Holding щодо купівлі 100% акцій Ідея Банку. Сторони планують завершити угоду до кінця I кварталу 2022 року після отримання необхідних дозволів НБУ та АМКУ.