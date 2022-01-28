Арахамія: "Ми робимо все, щоб курс не перетнув "психологічну межу" - 30 гривень за $1

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що влада робить усе можливе, щоб не допусти падіння курсу гривні.

Про це він заявив журналістам в кулуарах параламенту.

Арахамія вважає, що на курс валют негативно впливають повідомлення про російську агресію.

"Це ж непередбачувано. Якщо завтра, умовно, ще якісь повідомлення з'являться... Як минулого тижня було з від'їздом родин співробітників посольств - такий факт коштував десь дві гривні в курсі, розумієте?" - зазначив лідер "Слуги народу".

"Люди реагують нервово і вона (гривня, - ред.) сиплеться. Економічних причин немає. Це просто завдяки тому що паніка. Тому я раджу всім не піддаватися паніці. Яккщо вивже втратили на курсі якісь гроші, просто тримайте ситуація нормалізується і гривня повернеться на попередні позначки", - додав Арахамія.

Він також повідомив, що Національний банк України готовий "вливати" по 300 млн доларів щодня для стабілізації курсу гривні.

Нагадаємо, Кабмін заклав у бюджет на 2022 рік курс долара 28,6 грн.