Україна веде перемовини з партнерами для створення фінансових резервів на випадок ескалації з боку РФ, – ОПУ

Зараз ситуація в українській економіці "стабільна й контрольована".

Українська делегація у Франції провела перемовини задля фінансової підтримки держави, співпраці в енергетиці та участі французького бізнесу в інфраструктурних проєктах.

Під час зустрічей українська сторона поінформувала французьких колег про безпекову ситуацію довкола України. За словами першої віцепремʼєрки-міністра економіки Юлії Свириденко, в інформаційному полі важливо розуміти, що ситуація в українській економіці стабільна й контрольована. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

"Водночас Україна проводить перемовини з партнерами задля створення фінансових резервів, щоб забезпечити стабільність своєї фінансової системи у разі можливої ескалації з боку Росії", – зауважили в ОПУ.

У межах візиту відбулась зустріч української делегації з міністром економіки та фінансів Французької Республіки Брюно Ле Мером, на якій обговорювалася можливість надання Україні фінансової підтримки на пільгових умовах.

У галузі атомної енергетики обговорили програму співпраці з корпорацією ЕDF.

В сфері інфраструктури обговорили участь французьких компаній у проєктах "Великого будівництва". На зустрічі з представниками машинобудівної компанії Alstom обговорювалися деталі придбання Україною локомотивів.

"Наразі підписано міжурядову угоду між Україною та Францією. Ми обговорюємо умови нашого комерційного контракту. Це важливо для нашої економіки, для нашої держави", – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З представниками Airbus обговорювалася участь у проєкті створення українського національного авіаперевізника.

Нагадаємо, учора українська делегація відправилася в Париж задля перемовин радників голів кран Нормандського формату. Радники підтвердили, що Мінські домовленості "є основою роботи в нормандському форматі і мають намір зменшити поточні розбіжності на подальшому шляху".

Наступна зустріч в такому форматі має пройти через два тижні в Берліні.