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​НАЗК у 2021 році виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 1,2 мільярди гривень

У кожній третій декларації були порушення, які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність.

​НАЗК у 2021 році виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 1,2 мільярди гривень
Фото: LB.ua

У 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило 1026 декларацій про доходи та виявило недостовірні відомості на суму понад 1,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що в кожній третій декларації було виявлено порушення, які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність.

Ознаки кримінальних правопорушень виявлені у 119 деклараціях. У деклараціях цих посадовців виявлено ознаки подання недостовірних відомостей на суму понад 1,1 млн гривень (за ст. 366-2 Кримінального кодексу).

Зокрема, порушення виявлені в деклараціях таких посадових осіб:

  • 2 судді Конституційного Суду України (КСУ);
  • 2 судді вищих судів;
  • 19 народних депутатів України;
  • 3 заступників голів обласних державних адміністрацій;
  • 65 депутатів місцевих рад.

Серед осіб, у деклараціях яких виявлено недостовірні відомості на значну суму:

  • народний депутат України – виявлено недостовірні відомості понад 73 млн гривень;
  • депутат Одеської обласної ради – недостовірні відомості 69,9 млн гривень;
  • заступник начальника відділу ДФС України – недостовірні відомості 64,6 млн гривень;
  • присяжний Хмельницького міськрайонного суду – недостовірні відомості 57,6 млн гривень;
  • депутат Одеської обласної ради – недостовірні відомості 45 млн гривень.

Також минулого року виявлено непідтверджені активи на загальну суму 84,8 млн гривень.

З них у 11 деклараціях виявлено ознаки необґрунтованості активів:

  • колишній заступник Державного бюро розслідувань;
  • народний депутат України;
  • поліцейський;
  • 2 держслужбовці категорії «Б»;
  • 6 депутатів місцевих рад.

В одній декларації, поданій колишнім начальником Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – виявлено ознаки незаконного збагачення.

Ознаки адміністративного правопорушення (за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення – декларування недостовірної інформації на суму від 227 тис. до 1,1 млн гривень) виявлено в 171 декларації, зокрема поданих такими особами:

  • суддя КСУ;
  • суддя Верховного Суду;
  • 2 міністри;
  • 7 заступників міністрів;
  • 16 народних депутатів України;
  • 5 заступників голів обласних державних адміністрацій;
  • 48 депутатів місцевих рад.

Водночас у 351 декларації НАЗК виявило незначні порушення, які не мають грошового вираження. Ще в 385 деклараціях встановлено недостовірні відомості на суму до 100 прожиткових мінімумів, яка не тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, від початку податкової амністії і станом на жовтень минулого року українці задекларували 111 млн гривень. До бюджету від цієї суми надійшло 6 млн гривень.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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