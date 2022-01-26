​НАЗК у 2021 році виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 1,2 мільярди гривень

У 2021 році Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило 1026 декларацій про доходи та виявило недостовірні відомості на суму понад 1,2 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зазначається, що в кожній третій декларації було виявлено порушення, які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність.
Ознаки кримінальних правопорушень виявлені у 119 деклараціях. У деклараціях цих посадовців виявлено ознаки подання недостовірних відомостей на суму понад 1,1 млн гривень (за ст. 366-2 Кримінального кодексу).
Зокрема, порушення виявлені в деклараціях таких посадових осіб:
- 2 судді Конституційного Суду України (КСУ);
- 2 судді вищих судів;
- 19 народних депутатів України;
- 3 заступників голів обласних державних адміністрацій;
- 65 депутатів місцевих рад.
Серед осіб, у деклараціях яких виявлено недостовірні відомості на значну суму:
- народний депутат України – виявлено недостовірні відомості понад 73 млн гривень;
- депутат Одеської обласної ради – недостовірні відомості 69,9 млн гривень;
- заступник начальника відділу ДФС України – недостовірні відомості 64,6 млн гривень;
- присяжний Хмельницького міськрайонного суду – недостовірні відомості 57,6 млн гривень;
- депутат Одеської обласної ради – недостовірні відомості 45 млн гривень.
Також минулого року виявлено непідтверджені активи на загальну суму 84,8 млн гривень.
З них у 11 деклараціях виявлено ознаки необґрунтованості активів:
- колишній заступник Державного бюро розслідувань;
- народний депутат України;
- поліцейський;
- 2 держслужбовці категорії «Б»;
- 6 депутатів місцевих рад.
В одній декларації, поданій колишнім начальником Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – виявлено ознаки незаконного збагачення.
Ознаки адміністративного правопорушення (за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення – декларування недостовірної інформації на суму від 227 тис. до 1,1 млн гривень) виявлено в 171 декларації, зокрема поданих такими особами:
- суддя КСУ;
- суддя Верховного Суду;
- 2 міністри;
- 7 заступників міністрів;
- 16 народних депутатів України;
- 5 заступників голів обласних державних адміністрацій;
- 48 депутатів місцевих рад.
Водночас у 351 декларації НАЗК виявило незначні порушення, які не мають грошового вираження. Ще в 385 деклараціях встановлено недостовірні відомості на суму до 100 прожиткових мінімумів, яка не тягне за собою відповідальність.
Нагадаємо, від початку податкової амністії і станом на жовтень минулого року українці задекларували 111 млн гривень. До бюджету від цієї суми надійшло 6 млн гривень.