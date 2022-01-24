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Загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформації, – Шмигаль

Голова уряду заявив про один із найвищих рівнів золотовалютних запасів. 

Загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформації, – Шмигаль
Фото: Depositphotos/OleksandrKliuiko

Загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформації та інших чинників, що дестабілізують.

Про це після засідання РНБО повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він заявив про один із найвищих рівнів золотовалютних запасів – 30 млрд і більше 100 млн доларів. Це, за його словами, дозволяє тримати курс стабільним у валютному коридорі.

Шмигаль нагадав, що бюджет-2021 виконали повністю, показник експорту-імпорту також зріс. Понад 55 млрд гривень є на Державному казначейському рахунку, основні платежі припадають на вересень. Помісячне наванатження зовнішніх виплат є помірним – менше мільярда в місяць. Ризиків невиплат немає. 

Премʼєр додав, що всі підвищення соціальних виплат і зарплат будуть відбуватися за графіком, а в лютому очікують чергову місію МВФ. Тарифи на електроенергію і газ поки лишаються незмінними. 

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватись до кінця сезону. Ключовий меседж – не панікувати", – підкреслив Денис Шмигаль. 

Секретар РНБО Олексій Данілов після сьогоднішнього засідання заявив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового. Данілов підкреслив, що потрібно спокійно аналізувати події, країну ніхто нікому віддавати не збирається.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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