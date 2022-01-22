У "Дії" з'явилась можливість для ФОПів подати річну декларацію

Фізичні особи - підприємці 1-3 групи отримали можливість подати річну декларацію через застосунок "Дія".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Сплатити податки і збори ФОП, переглянути декларації та розрахунки з бюджетом — все це можна зробити у застосунку Дія. Зараз до цих послуг ми додали ще подачу об’єднаної річної декларації у застосунку для ФОП-спрощенців і зробили її максимально доступною для кожного підприємця", - зазначив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як подати декларацію ФОПам 1 та 2 груп:

У застосунку Дія у розділі Послуги оберіть “Податки ФОП” Натисніть “Декларації” Введіть суму доходу за рік Введіть контактні дані Дія заповнить дані про Єдиний податок та Єдиний соціальний внесок. Підпишіть декларацію Дія.Підписом.

Як подати декларацію ФОПам 3 групи:

У застосунку Дія у розділі Послуги оберіть “Податки ФОП” Натисніть “Декларації” Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три квартали і підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців. Загальна сума доходу рахується шляхом додавання суми задекларованого за 9 місяців доходу та вказаного доходу за 4 квартал. Введіть контактні дані Сума податку до сплати сформується автоматично, а дані про Єдиний соціальний внесок заповнить Дія Підпишіть декларацію Дія.Підписом.

Нагадаємо, що на хакерських форумах з'явилась інформація про продаж персональних даних українців з "Дії". Міністерство цифрової трансформації України назвало це брехнею та частиною гібридної війни проти України.

Міністерство неодноразово заявляло, що "Дія" не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається у державних реєстрах.

У ніч з 13 на 14 січня Україна зазнала хакерської атаки, яка зачепила близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади, в тому числі "Дію".