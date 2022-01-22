У "Дії" з'явилась можливість для ФОПів подати річну декларацію

Фізичні особи - підприємці 1-3 групи отримали можливість подати річну декларацію через застосунок "Дія".
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Сплатити податки і збори ФОП, переглянути декларації та розрахунки з бюджетом — все це можна зробити у застосунку Дія. Зараз до цих послуг ми додали ще подачу об’єднаної річної декларації у застосунку для ФОП-спрощенців і зробили її максимально доступною для кожного підприємця", - зазначив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як подати декларацію ФОПам 1 та 2 груп:
- У застосунку Дія у розділі Послуги оберіть “Податки ФОП”
- Натисніть “Декларації”
- Введіть суму доходу за рік
- Введіть контактні дані
- Дія заповнить дані про Єдиний податок та Єдиний соціальний внесок.
- Підпишіть декларацію Дія.Підписом.
Як подати декларацію ФОПам 3 групи:
- У застосунку Дія у розділі Послуги оберіть “Податки ФОП”
- Натисніть “Декларації”
- Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. Дія зробить запит до Податкової на декларацію за три квартали і підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців. Загальна сума доходу рахується шляхом додавання суми задекларованого за 9 місяців доходу та вказаного доходу за 4 квартал.
- Введіть контактні дані
- Сума податку до сплати сформується автоматично, а дані про Єдиний соціальний внесок заповнить Дія
- Підпишіть декларацію Дія.Підписом.
Нагадаємо, що на хакерських форумах з'явилась інформація про продаж персональних даних українців з "Дії". Міністерство цифрової трансформації України назвало це брехнею та частиною гібридної війни проти України.
Міністерство неодноразово заявляло, що "Дія" не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається у державних реєстрах.
У ніч з 13 на 14 січня Україна зазнала хакерської атаки, яка зачепила близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади, в тому числі "Дію".