Число іноземних туристів в Україні зросло на чверть за рік

Упродовж 2021 року Україну відвідало понад 4 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року майже на 26%. Найчастіше іноземці мандрували в Україну на відпочинок.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму.

Серед мандрівників найбільше витрачали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів – в середньому 2 220 доларів США за період перебування. Громадяни Саудівської Аравії та Оману витрачали дещо менше – $1 500, канадійці – $1 250, а мандрівники із США – $1 125.

У середньому іноземці протягом 7-9 днів перебування мали витрати на суму 929 доларів США.

Основною метою подорожі іноземців до нашої держави у 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Принаймні, так зазначили 29,5% опитаних респондентів.

Ще 25,9% відповіли, що прибули до України в ділову поїздку. Відвідували рідних та друзів 22,4% опитаних. На лікування та оздоровлення приїхало 11,7% іноземців, а от на шопінг усього 4%. Ще 1,2 % мандрівників завітало до нас у пошуках власного коріння.

Рівень лояльності іноземців, які завітали до України минулого року, досить високий – 60%.

Також згідно з даними ДАРТ більшість іноземців – 36,5% – подорожували Україною родинами. Трохи менше – 35,4% наодинці. Ще 21,8% мандрівників відвідали нашу країну разом з друзями. З колегами в Україну завітали 5,1% іноземців, а у складі туристичних груп – 1,2%.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зазначила, що торік, незважаючи на пандемію, до України приїхало значно більше туристів, ніж у доковідні часи. За її словами, це сталося зокрема внаслідок того, що для України відкрилися нові туристичні ринки – ОАЕ та Саудівської Аравії.