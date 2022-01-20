У "Слузі народу" заявили про можливість банкрутства ДПЗКУ

Депутат Верховної Ради Мар'ян Заблоцький зі "Слуги народу" заявив, що Державна продовольчо-зернова корпорація України не має грошей, щоб виплатити в п'ятницю 95 млн доларів за китайським кредитом.

У своєму фейсбуці депутат написав, що ДПЗКУ може стати банкрутом, а виплати за його кредитом ляжуть на державу, яка гарантувала цей кредит у 2012 році.

"Державна продовольчо-зернова корпорація України може стати банкрутом. Але краще жахливий кінець ніж жах без кінця", - заявив Заблоцький.

Депутат повідомив, що ДПЗКУ залишилось погасити трохи менше 1 млрд доларів з отриманих від Китаю 1,5 млрд доларів.

"Мінфін має відповідні ресурси, щоб погасити або наступний транш кредиту, або весь цілком. Можна також просто надати додаткові ресурси ДПЗКУ, з тим щоб ті погасили хоча б наступний транш", - розказав Заблоцький.

Він припустив, що для погашення кредиту Україна може випустити євробонди під гарантії США.

"В рамках міжпарламентської групи дружби ми готуємо проєкт листа на Конгрес стосовно надання Україні можливості випуску облігацій під гарантії США. Ми це обговорювали з рядом сенаторів та конгресменів під час офіційного візиту парламентської делегації в грудні минулого року. На жаль, в 2012 рік уже не вернешся, щоб зупинити видачу цього кредиту. Але ми повинні винести для себе один раз і назавжди урок - ніколи не гарантувати бюджетними коштами кредити державних корпорацій, які працюють на конкурентному ринку", - додав Заблоцький.

У середині грудня 2021 року в.о. голови ДПЗКУ Василь Коваленко підтвердив, що коштів на рахунках компанії недостатньо для погашення наступного траншу китайцям і триває діалог з урядом щодо реструктуризації кредиту. За його даними, підприємство мало всього 23 млн доларів.

Нагадаємо, в 2012 році ДПЗКУ домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит у розмірі 1,5 млрд доларів, який планували використовувати на закупівлю зерна для їх експорту за торговельними угодами з КНР. Оператором з китайської сторони за цим контрактом, розрахованим на 15 років, виступила Китайська національна корпорація машинної індустрії та генеральних підрядів (ССЕС). Планувалось, що надалі китайська сторона виділить ще 1,5 млрд доларів на проєкти зрошення і розвитку зернової логістики.

ДПЗКУ була створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Корпорація має скандальну історію, і багато екскерівників ДПЗКУ мають проблеми з законом.