Мін'юст США подав четвертий позов про конфіскацію активів Коломойського і Боголюбова

Міністерство юстиції США подало четвертий позов до Окружного суду Південного округу Флориди з метою конфіскації активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

Слідство вважає, що американські партнери Коломойського та Боголюбова купували нерухомість за гроші, які були шахрайським способом виведені з ПриватБанку на початку 2010-х років.

У 2020 році Міністерство юстиції США подало три позови про конфіскацію таких активів: хмарочоса PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, колишньої штаб-квартири CompuCom у Далласі, штат Техас, та офісного центру 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо.

Новий, четвертий позов стосується бізнес-центру Stemmons Towers у Далласі, утримання якого опосередковано оплачувалось за рахунок розкрадання та шахрайства в ПриватБанку. У 2019 році Stemmons Towers продали, але покупець ще винен понад 6 млн доларів основної суми та відсотків компанії 87STE LLC з групи Optima.

Слідство збирається конфіскувати вексель і договір на довірче управління, які включають право отримання цих платежів, і пов'язаний з ними договір купівлі-продажу на підставі федеральних законів про запобігання відмиванню грошей.

Нагадаємо, що Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США. У наданому LB.ua коментарі він говорив, що "усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку".