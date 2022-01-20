Чого не отримає українська армія у 2022 році?

У 2022 році Міністерству оборони потрібно 129 млрд грн. Про це свідчить бюджетний запит. Державний бюджет ці очікування перевищив і профінансував міністерство на понад 133 млрд. Втім чи цього достатньо, щоб повністю забезпечити Збройні Сили України?

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Рекордні 133 млрд для Міноборони

Протягом останніх років інтерес до бюджету Міністерства оборони був чималий. Кошторис відомства майже щороку зростає: лише за останні чотири роки він збільшився на 30 млрд грн.

Під час підготовки бюджету на рік 2021 до видатків Міноборони було багато питань. Зокрема, кошторис відомства майже залишився на рівні попереднього року, що призупинило тенденцію до зростання. При цьому бюджети структур безпеки на кшталт СБУ та МВС суттєво зросли. Але цьогоріч ситуація нормалізувалася, і кошторис Міноборони зріс до понад 130 млрд. Це рекордні для України показники.

Саме міністерство, згідно бюджетного запиту, потребувало 129 млрд. Йдеться про необхідний мінімум для забезпечення Збройних Сил України. Для того, щоб повноцінно покрити потреби по заробітній платі, харчуванню, медичному і соціальному забезпечення та, звісно, озброєнню, армії додатково необхідно ще 151,5 млрд грн.

“План-максимум”: як зробити міністерство щасливим?

Додаткове фінансування необхідне для всіх бюджетних програм міністерства. Втім найбільше коштів потрібно на озброєння: понад 80 млрд. Йдеться не лише про закупівлю, але й розвиток, ремонт та модернізацію вже існуючої військової техніки. Приміром, додаткові 6,7 млрд грн дали б змогу відновити 1230 одиниць озброєння. Більше фінансування також дозволило б придбати 230 одиниць бронетехніки та понад 2300 автомобілів, замість запланованих 50 та 39 відповідно. Окрім цього, “план максимум” Міноборони передбачає закупівлю 90 безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це могло б суттєво зменшити навантаження на волонтерів, оскільки саме вони й надалі регулярно закуповують безпілотники для армії у великих масштабах.

Ще 64 млрд додатково потрібні для забезпечення діяльності Збройних Сил, 26 млрд з яких потрібні для оплати праці. Грошове і соціальне забезпечення військовослужбовців безперечно потребує покращення. І збільшення видатків на матеріально-технічне забезпечення могло б допомогти здійснити капітальний ремонт понад 3000 об’єктів, закупити по 65 тис бронежилетів і шоломів, надати військовослужбовцям 11 тисяч додаткових сухпайків.

За підрахунками Міноборони, цьогоріч житлова черга мала зменшитися на 2 тис і становити вже близько 43 тис військовослужбовців (це зазначено у Формі 2022-3, п. 1-2-1. на сторінці 25 бюджетного запиту). Як насправді - наразі невідомо. Додаткове фінансування житла дозволило б забезпечити житлом ще 5,1 тис військовослужбовців та їх сімей. Зокрема, МОУ могло б придбати понад 1 тис квартир на вторинному ринку та отримати більше 3 тис нових квартир, побудованих на землях оборони. Втім показники кошторису-2022 - доволі скромні: Міноборони зможе купити лише 352 квартири на вторинному ринку і отримати 169 нових.

Підконтрольна міністерству Державна спеціальна служба транспорту також потребує додаткового фінансування - 1,2 млрд грн, з яких близько половини може піти на зарплати. Найменше коштів потрібно для утилізації боєприпасів - ще 34 млн.

Рекордні 47%: це багато чи мало?

Між першим і другим читанням проєкту Держбюджету, фінансування Міноборони зросло зі 129 млрд до понад 133. Це більше, аніж відомство просило у запиті. Але якщо врахувати потребу в додатковому фінансуванні, то така сума вже не виглядає настільки масштабно. По факту, цьогоріч Збройні Сили України забезпечені лише на ледве 47%. Але і ці 47% - рекорд для українського бюджету.

Бюджетний запит передбачає не лише обґрунтовані показники видатків на наступні роки по кожному міністерству і його програмам. Він також може описувати ризики недофінансування і пропонувати альтернативні шляхи додаткових надходжень. Щоправда в Бюджетному запиті Міноборони таких альтернатив немає.

Цей документ також надає прогноз щодо видатків на наступні два роки. Передбачається, що у 2023 та 2024 році “план-мінімум” міністерства може повернутися до рівня 2020 року - 116 млрд. Водночас, прогноз щодо “плану-максимум” не такий скромний: кошторис може сягнути 150-200 млрд. Втім пропозиції щодо альтернативних шляхів виконання бюджетних програм на наступні роки теж відсутні.

Не виключено, що кошторис Міноборони може зупинитися на “плані-мінімум” у 116 мільярдів, а вже незабаром бюджет на 2022 рік будуть ностальгічно згадувати як бюджет “рекордних 47%”.