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Прелюдія в квартах

Лятошинський-клуб – нова спільнота, покликана відкривати, примножувати та просувати українську музику – починає свою діяльність концертом «Голоси. Українська музика ХХ–ХХІ століть». 23 січня о 19:00 у Kyiv Symphony Hall (приміщення Київської обласної державної адміністрації) Kyiv Symphony Orchestra під орудою диригента Луїджі Ґаджеро виконає маловідомі та раніше не виконувані твори українських класиків і сучасників, серед яких – модерністський твір Бориса Лятошинського Прелюдія для оркестру “Кварти”.

Прелюдія чекала свого виконання 103 роки, хоча її партитура й була доступною та опублікованою у повному зібранні творів основоположника української симфонічної музики. Це тривожний символ стану справ з вітчизняною класичною спадщиною: якщо така ситуація навіть з Лятошинським, то можна лише уявити, скільки творів його послідовників чекають своєї прем’єри, а без виконання і аудіозапису музичний твір фактично не існує.

Напередодні прем’єри «Кварт» я хочу оприлюднити любовний лист класика (в оригіналі – російською), написаний ним у 21 рік до своєї майбутньої дружини Маргарити Царевич. Лист знайдений та люб’язно наданий спадкоємицею Лятошинського, піаністкою та науковою консультанткою Клубу Тетяною Гомон.

Маргарита Царевич. 1913
Маргарита Царевич. 1913

***

Опять я сегодня целый день один. Милая, когда же ты наконец придешь ко мне? Так больно мне это. Еще, когда я был в Ахтырке, так хоть я не был один, а теперь я ведь тут совершенно один. Кругом все чужие люди. Не с кем слова сказать. Сижу сейчас один в своей комнате. Такое хорошее небо сейчас. Из окна видны какие-то горы. Во дворе большое население. Кричат дети. А на горах, мне кажется, сейчас тихо-тихо. Так хорошо было бы попасть туда, лечь на землю, смотреть наверх и думать о милой. Отчего она не приходит ко мне? Так это тяжело мне, что ты, котенька милый, и представить себе не можешь. Если бы хоть на одну минуту увидела меня сейчас, то поняла бы это.

И так еще долго мне придется здесь быть!

Но как хорошо, как чудно и странно будет мне, когда я увижусь с тобой, милая!

Котенька, как дела насчет гармонии? Я думаю, что это письмо придет уже после экзамена. Напиши же мне, котя милый, как сошел экзамен. Я думаю, что хорошо. Даже уверен. Пусть милая исполнит свое обещание и пришлет мне свою задачу. А может это письмо придет еще до экзамена. Тогда, милый друг мой, иди совершенно спокойно на екзамен, ведь ты безусловно очень хорошо все знаешь. Как бы я хотел уже поскорее обо всем узнать.

Как было в Умани? Ездили ли в Софиевку? Был ли разговор с Александром Кузьмичем? Так много наверное за это время было такого, что я хотел бы знать. Вернее я все хотел бы знать, все знать, что делал за этот время милый котя, где был, кого видел.

Ходили ли в Умани к той певице и что она сказала? Как поживает октавный этюд? Что читает сейчас милая? Думает ли обо мне? Ничего не знаю. Когда мне так нехорошо бывает, я вспоминаю, как нам хорошо было раньше, когда мы еще были вместе. Так хорошо и грустно вспоминать. Но ведь все-таки я сейчас один. Если бы я уже получал письма от милой, то не говорил бы этого. Тогда бы она была со мной. Знаешь, милый мой хороший друг, это правда, что, когда я так далеко от тебя, то еще яснее чувствую, как люблю тебя. Так люблю и тоскую за тобой, милая моя, светлая сказка моя!

Я каждый день пишу тебе. Получаешь ли ты мои письма?

Если хочешь доставить мне удовольствие, то сыграй несколько раз начало из нашего последнего сочинения (в квартах). Это наше общее, а не только мое сочинение: ты знаешь, почему. Я так рад этому. Милая, любимая моя! Я так хотел бы сейчас сам сыграть это, но не могу: сыграй же ты и думай тогда обо мне. Знаешь, котинька, там есть и ты, и я. В начале весь мотив в квартах. Если сыграть отдельно нижний голос, то получится тот же мотив, что и в верхнем, только в другом тоне квартой ниже, не си-бемоль минор, а фа минор. Это вышло так оттого, что в нем ни разу не затрагивается соль-бемоль, которого в фа миноре нет. Видишь, котинька, как вышло: одновременно два параллельных мотива в си-бемоль и фа миноре. Это ты и я. Причем, котя, ты проживешь дольше меня, так как твой мотив появляется в самом конце – там, где моего уже нет.

Милая, милая моя! Уже почти совсем темно. Пишу около окна. Там, где ты теперь, котя, еще только 7 с четвертью вечера, а тут еже 8 с четвертью. Здесь время на целый час впереди.

Пожалуйста, каждый день прошу играть несколько модуляций, затем строить на одной ноте все существующие аккорды. Кроме того, построив какой-нибудь аккорд, подумать, нельзя ли его определить иначе. Например доминантсептаккорд, как известно, может быть и аккордом с увеличенной секстой. Предлагаю, между прочим, для практики два вопроса: построить доминантсептаккорд с повышенной и пониженной квинтой и подумать нельзя ли их энгармонически превратить в другие аккорды. Ответ я напишу внизу, прошу не читать его.

У меня есть сейчас снимок (один из старых снимков, снимал Володя или Борис), где ты, котинька, идешь по полю вместе с Сережей. Хороший снимок! Смотрю на него и думаю, как хорошо будет нам летом. В саду у милой в этом году будет много роз. Голубое небо, солнце, наш сад, цветы. Милая, как это хорошо будет!

В университете, между прочим, поговаривают, что будто бы осенью будут призывать студентов 3 курса и перешедших на 4, подобно тому, как сейчас 2-го и перешедших на 3. Так что в таком случае и меня пригласят, но я сомневаюсь, чтобы это было. Ведь тогда придется закрыть университет, так как останутся только те, которые уже теперь на 4 курсе, остальных же курсов не будет.

Милая, любимая моя, до свидания. Хорошо, что я прихожу к тебе каждый день, да? Приди же и ты. Приди, милый друг мой, тоскливо без тебя! Неужели и завтра не будет еще письма. Котя маленький, милый мой ласковый котя, доброй ночи!

Всегда твой К.Б.

ПОКА НЕ ЧИТАТЬ ЭТОГО!

Доминантсептаккорд с повышенной квинтой = дважды увеличенный 5\6, только в мажоре. С пониженной квинтой = увеличенный 3\4 аккорд, в мажоре и миноре.

Милая, доброй ночи! Помнишь ли ты, милая, что где-то далеко далеко есть котя большой, твой котя, который все думает о тебе и тоскует?

Саратов, 19 апреля 1916 года.

***

Любовь Морозова Любовь Морозова , Музыкальный критик, журналист
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