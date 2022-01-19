Лятошинський-клуб презентує прем'єри українських симфонічних творів ХХ–ХХІ ст.

До запуску Лятошинський-клубу відбудеться прем’єра українських симфонічних творів ХХ–ХХІ століть. 23 січня о 19:00 у Kyiv Symphony Hall пройде концерт “Голоси. Українська музика ХХ–ХХІ століть”. Твори виконає Kyiv Symphony Orchestra під орудою Луїджі Ґаджеро.

У програмі концерту 23 січня можна буде почути “голос” самого Бориса Лятошинського, а також композиторів молодших поколінь: Юрія Іщенка, Євгена Станковича та Євгена Петрова. Прозвучать маловідомі твори Бориса Лятошинського (Струнний квартет №4, Сюїта для квартету духових), “Чотири ідилії” Юрія Іщенка та прем’єри — Прелюдія для оркестру “Кварти” Бориса Лятошинського (чекала свого виконання більше століття), Соната для флейти, гобоя та віолончелі “Голоси” Євгена Станковича (створена у 1966 році). Також Kyiv Symphony Orchestra вперше виконає новий твір “Зʼява” Євгена Петрова, за який композитор отримав ІІІ премію на Всеукраїнському композиторському конкурсі імені Мирослава Скорика.

Подія відбудеться у партнерстві Лятошинський-клубу з Kyiv Symphony Orchestra.

Лятошинський-клуб об'єднує діячів культури та бізнесу з метою відкривати та просувати українську музику на батьківщині і для всього світу. Ім’я Бориса Лятошинського обрали для назви спільноти адже навколо його постаті у свій час об’єднався гурток українських композиторів-шістдесятників “Київський авангард”, що став орієнтиром для композиторських генерацій.

Про ідею створення Лятошинский-клубу розповіла його засновниця Любов Морозова: “Під час ще першої – “Помаранчевої” – революції, коли люди почали зав’язувати на собі помаранчеві стрічки, всі раптом побачили, що однодумців, до того ж активних однодумців багацько. Втім, лише через упізнавання та об’єднання “своїх” можна зрушити певні процеси у суспільстві. Lyatoshynsky Club — це така ж спроба об’єднати дуже різних людей задля спільної мети. Зібрати разом таких несхожих і таких “своїх” навколо спільної спадщини і заради спільного ж майбутнього”.