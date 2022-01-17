ХІ Книжковий Арсенал оголосив фокус-тему та кураторів

ХІ Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» пройде 25–29 травня 2022 року.

Щороку Фестиваль обирає фокус-тему, яка пропонує учасникам і відвідувачам разом шукати відповідь на актуальне питання сьогодення. Фокус-темою ХІ Книжкового Арсеналу обрано «Велике переселення», а кураторкою стала авторка, перекладачка і видавчиня Оксана Форостина. Запрошеною кураторкою Письменницької програми фестивалю стала Ірена Карпа.

Програма Фестивалю складатиметься з дискусій, презентацій, читань, професійного нетворкінгу, кінопоказів, перформативних та музичних подій, виставок сучасного мистецтва, книжкового ярмарку та Конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

Нагадаємо, Книжковий Арсенал є міжнародною подією, що організована Мистецьким арсеналом. Фестиваль відбувається з 2011 року і щороку збирає понад 200 організацій-учасників та понад 50 тисяч відвідувачів. У 2019 році отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу».