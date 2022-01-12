У Києві пройде презентація саундтреку з фільму Стоп-Земля

13 січня 2022 року у київському клубі "Хвильовий" відбудеться презентація саундтреків до фільму Катерини Горностай “Стоп-Земля”. Подія пройде напередодні офіційного прокату стрічки в кінотеатрах, що стартує 20 січня.

Програма заходу:

20:00 - вступне слово режисерки фільму Катерини Горностай

20:15 - Maryana Klochko (Live)

21:00 - Dj Lil Ni aka Nikita Mekenzin

«Стоп-Земля» — дебютний повнометражний фільм режисерки Катерини Горностай. Основний саундтрек та кілька музичних тем до фільму написала львів’янка Мар’яна Клочко — музикантка, дизайнерка та фотографка. Саундтреками до фільму також стали треки відомих українських андреґраундних виконавців: Євгена Гордєєва (Kurs Valut, МС Брехунець), Світлани Няньо, Анатолія Бєлова та Григорія Бабанського (Людська Подоба), Сашка Васильківського (VNATURE), Андрія Гандзюка (Джонні Дивний) та Богдана Єремейчука (Wootabi), Олександри Морозової та інших. Під час презентації у Хвильовому після Мар’яни Клочко виступить київський діджей Нікіта Мекензін, котрий зіграв роль діджея в одній зі сцен фільму.

У коментарі для для LB.ua Катерина Горностай розповіла про музичну складову стрічки: “Ми розуміли, що купувати дорогу зарубіжну музику в нас не буде змоги, це має бути українська музика. І хотілося саме музику якісну, цікаву, яка буде звучати англійською або українською. Ніякої російської, – це теж мене вибиває, коли україномовний серіал, а перша чи фінальна пісня – російськомовні. Це те саме, що зі школою – хотілося якось ідеалізувати цю історію. Я не можу зробити фільм, де я буду використовувати музику «Моргенштерна», бо вона мені не подобається. Тому я просто змусила цей фільм слухати таку музику, й це було суперцікаво”

Нагадаємо, світова прем’єра «Стоп-Землі» відбулася на Берлінському кінофестивалі у березні 2021 року, де фільм отримав нагороду «Кришталевий ведмідь» як «Найкращий художній фільм» у конкурсі стрічок про підлітків Generation 14plus. Українська прем’єра стрічки відбулася на Одеському Міжнародному Кінофестивалі, де він отримав Гран-прі та «Золотого Дюка» за «Найкращий повнометражний фільм», а увесь акторський колектив фільму журі нагородило за «Найкращу авторську роботу». Також фільм здобув одразу п'ять відзнак Національної премії кінокритиків «Кіноколо»: Найкращий повнометражний ігровий фільм, Відкриття року, Найкраща режисерка, Найкраща акторка (Маша Федорченко), Найкращий сценарій.