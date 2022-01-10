У Голлівуді оголосили лауреатів премії "Золотий глобус"

У неділю, 9 січня, в Лос-Анджелесі відбулася 79-та церемонія вручення американської премії "Золотий глобус", що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Через пандемією нагородження відбувалося без глядачів, у закритому режимі. Однак, американська телевізійна мережа NBC, яка транслювала церемонію з 1996 року, цього року скасувала трансляцію на знак протесту проти того, що журі, що складається з 87 журналістів і не відображає достатньо різноманітності американського суспільства.

Список переможців опубліковано на сайті премії.

Американський фільм "Влада пса", робота новозеландського режисера Джейн Кемпіон, завоював "Золотий глобус" у категорії "Найкращий драматичний фільм". Він поставлений за однойменним романом 1967 американського письменника Томаса Севіджа.

"Вестсайдська історія", американська кінокомедія у жанрі мюзиклу, поставлена Стівеном Спілбергом, перемогла у номінації "Найкраща комедія/мюзикл".

Найкращою анімаційною картиною визнано діснеївський мультиплікаційний фільм "Енканто".

У категорії "Найкращий іноземний фільм" перемогу здобула японська кінодрама "Сядь за кермо моєї машини" режисера Рюсуке Хамагуті.

Американський актор Вілл Сміт завоював "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль у драмі" за свою роботу у спортивній драмі "Король Річард" режисера Рейнальдо Маркуса Гріна. Фільм розповідає про життя батька американських тенісисток Вінус та Серени Вільямс.

Австралійську та американську актрису Ніколь Кідман оголошено переможницею в номінації "Найкраща жіноча роль у драмі" за роль у фільмі Аарона Соркіна "Бути Рікардо", який розповідає про історію відносин двох суперзірок американського повоєнного телебачення.

Британська актриса Кейт Уінслет отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у телефільмі – йдеться про її роботу у телесеріалі "Мейр із Істтауна". А найкращою чоловічою роллю у телефільмі визнано роботу американського актора Майкла Кітона у серіалі "Ломка".

Американська актриса Рейчел Зеглер нагороджена в категорії "Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії" за роботу у "Вестсайдській історії", де вона зіграла головну роль.

Кращою оригінальною музикою до фільму визнано композицію No Time To Die співачки та авторки Біллі Айліш для останньої картини про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Німецький композитор Ганс Циммер отримав "Золотий глобус" за музику до фантастичного фільму "Дюна" франко-канадського режисера Дені Вільнева.

Нагадаємо, премія "Золотий глобус" присуджується з 1944 року та вважається другою за значимістю нагородою у кіноіндустрії після "Оскара".

Цього року премію байкотували низка медіаорганізацій, зокрема американська телекомпанія NBC, Netflix, Amazon, та окремі актори, серед яких є Том Круз і Скарлет Йохансон. Голлівудську асоціацію іноземної преси звинуватили у тому, що серед її членів немає темношкірих людей та у порушенні антимонопольних правил.

Минулого року "Золотий глобус" отримали "Земля кочівників", серіал "Корона" та мультфільм "Душа".