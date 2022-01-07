​Помер Сідні Пуатьє - перший темношкірий лауреат "Оскара" за найкращу чоловічу роль

У п'ятницю, 7 січня, в віці 94-х років помер багамський та американський актор Сідні Пуатьє, який у 1963 році став першим темношкірим лауреатом кінопремії "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Смерть знаменитого артиста агентству Reuters підтвердили в Міністерстві закордонних справ Багамських Островів, де він працював послом після закінчення акторської кар'єри.

Пуатье народився 20 лютого 1927 року у Маямі, але дитинство провів на Багамах. У віці 16 років переїхав до Нью-Йорку, де почав виступати в театрі. Перший успіх до актора прийшов у 1948 році завдяки ролі у бродвейській постановці "Анна Лукаста", а ще через два роки він отримав першу головну роль в кіно - у фільмі "Виходу нема".

Загалом у його доробку понад 50 фільмів в якості актора, у тому числі "Вгадай, хто прийде на обід" (1967), "Південною задушливою ніччю" (1967), "Шакал" (1997) тощо.

У 1958 році він став першим темношкірим актором, номінованим на "Оскар", але отримав його трохи пізніше - у 1964 році за головну роль у стрічці "Лілеї польові" режисера Ральфа Нельсона.

У 1974 році королева Єлизавета II посвятила Пуатьє в лицарі.

У 1997-2007 роках актор був послом Багамських Островів у Японії, а у 2002-2007 роках - по сумісництву представляв країну в ЮНЕСКО.

У 2009 році Пуатьє отримав з рук Барака Обами Президентську медаль Свободи - найвищу цивільну нагороду США.