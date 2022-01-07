​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України
​У Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України
Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Президент Казахстану наказав стріляти у протестувальників на ураження
Росія відправила у Казахстан десантників
Росія відправила у Казахстан десантників
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
США сумніваються у законності введення військ РФ у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
Печерський суд арештував майно Порошенка
Печерський суд арештував майно Порошенка
ГоловнаКультура

​Помер Сідні Пуатьє - перший темношкірий лауреат "Оскара" за найкращу чоловічу роль

Артист мав лицарський титул і представляв Багамські острови в якості посла.

​Помер Сідні Пуатьє - перший темношкірий лауреат "Оскара" за найкращу чоловічу роль
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 7 січня, в віці 94-х років помер багамський та американський актор Сідні Пуатьє, який у 1963 році став першим темношкірим лауреатом кінопремії "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Смерть знаменитого артиста агентству Reuters підтвердили в Міністерстві закордонних справ Багамських Островів, де він працював послом після закінчення акторської кар'єри.

Пуатье народився 20 лютого 1927 року у Маямі, але дитинство провів на Багамах. У віці 16 років переїхав до Нью-Йорку, де почав виступати в театрі. Перший успіх до актора прийшов у 1948 році завдяки ролі у бродвейській постановці "Анна Лукаста", а ще через два роки він отримав першу головну роль в кіно - у фільмі "Виходу нема".

Загалом у його доробку понад 50 фільмів в якості актора, у тому числі "Вгадай, хто прийде на обід" (1967), "Південною задушливою ніччю" (1967), "Шакал" (1997) тощо. 

У 1958 році він став першим темношкірим актором, номінованим на "Оскар", але отримав його трохи пізніше - у 1964 році за головну роль у стрічці "Лілеї польові" режисера Ральфа Нельсона.

У 1974 році королева Єлизавета II посвятила Пуатьє в лицарі.

У 1997-2007 роках актор був послом Багамських Островів у Японії, а у 2002-2007 роках - по сумісництву представляв країну в ЮНЕСКО.

У 2009 році Пуатьє отримав з рук Барака Обами Президентську медаль Свободи - найвищу цивільну нагороду США. 

Фото: EPA/UPG

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також