"Соловей" Go_A, з якою гурт мав їхати на "Євробачення" у 2020, посіла 128-ме місце.

Пісня SHUM, з якою український гурт GO_A брав участь в "Євробаченні-2021", потрапила у трійку найкращих композицій за всю історію пісенного конкурсу.

Про це повідомляє Eurovision Song Contest Web Radio, яке щороку проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії "Євробачення".

2021 року найпопулярнішою з-поміж усіх пісень конкурсу стала композиція переможниці 2012 року шведської співачки мароккансько-берберського походження Loreen – Euphoria. Ця композиція очолює рейтинг 250 найкращих композицій уже 10 років.

Друге місце посіли переможці конкурсу 2021 року – італійський гурт Måneskin з композицією Zitti E Buoni.

Почесне третє місце – в української пісні "Шум" гурту Go_A.

До рейтингу потрапила ще одна пісня Go_A, з якою гурт мав їхати на "Євробачення" у 2020 році. Пісня "Соловей" посіла 128-ме місце.

Крім Euphoria та Zitti E Buoni, лише ще одна пісня-переможниця потрапила у десятку найкращих пісень. Так, на четвертому місці опинилась пісня Arcade у виконанні Дункана Лоуренса з Нідерландів, який переміг на конкурсі у 2019 році.

До рейтингу потрапили й інші представники України на "Євробаченні". Так, пісня Джамали "1944" посіла 14-те місце, Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки – 72-ге, "Дикі танці" Руслани – 78-ме, Shady Lady Ані Лорак – 108-ме, Be My Valentine Світлани Лободи – 242-ге місце.

Нагадаємо, у червні 2021 пісня "Шум" гурту Go_A увійшла до Billboard 200. Вона стала першою піснею українською мовою, що потрапила до глобального чарту Billboard.

Як повідомляли, за результатами фіналу "Євробачення-2021" гурт GO_A посів п’яте місце, водночас згідно з глядацьким голосуванням – друге. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який в глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі – четверте.