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На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії

Зокрема, виявили фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. 

Знайденими поблизу с. Карів Львіської області предметами виявилися артефакти часів Римської імперії.

Це поховання з обрядовими предметами та заглиблена споруда, призначення якої поки лишається невідомим. Про це повідомили на сторінці в Facebook Департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА. 

Знахідки були виявлені під час розвідкових розкопок нововідкритої памʼятки часів германських племен. 

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА

"В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор”, – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА

На думку археологів, ці предмети Римської імперії свідчать про поховання багатого чоловіка. Знахудку датують III ст. н.е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

Досліджувати околиці с. Карів почали у 2017 році, коли місцеві краєзнавці випадково знайшли давній меч та інші металеві вироби і принесли їх в Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Археологи дійшли висновку, що це – давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути. 

“Карів як археологічна знахідка — відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років", –прокоментував керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук. 

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА

Розкопки на околицях с. Карів проводяться спільними зусиллями Історико-краєзнавчий музей м.Винники, департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, кафедрою археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. Івана Франка, в партнерстві з Інститутом археології Жешувського університету.

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА

Нові артефакти часів Римської імперії виявили науковці спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею у м. Винники та Львівського національного університету ім. І. Франка під керівництвом доцента кафедри археології ЛНУ ім. І. Франка Ярослава Онищука.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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