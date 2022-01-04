На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії

Знайденими поблизу с. Карів Львіської області предметами виявилися артефакти часів Римської імперії.
Це поховання з обрядовими предметами та заглиблена споруда, призначення якої поки лишається невідомим. Про це повідомили на сторінці в Facebook Департаменту архітектури та містобудування Львівської ОДА.
Знахідки були виявлені під час розвідкових розкопок нововідкритої памʼятки часів германських племен.
"В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає. А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. Такі жетони використовували для римських настільних ігор”, – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.
На думку археологів, ці предмети Римської імперії свідчать про поховання багатого чоловіка. Знахудку датують III ст. н.е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.
Досліджувати околиці с. Карів почали у 2017 році, коли місцеві краєзнавці випадково знайшли давній меч та інші металеві вироби і принесли їх в Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Археологи дійшли висновку, що це – давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало би бути.
“Карів як археологічна знахідка — відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років", –прокоментував керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.
Розкопки на околицях с. Карів проводяться спільними зусиллями Історико-краєзнавчий музей м.Винники, департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації, кафедрою археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ ім. Івана Франка, в партнерстві з Інститутом археології Жешувського університету.
Нові артефакти часів Римської імперії виявили науковці спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею у м. Винники та Львівського національного університету ім. І. Франка під керівництвом доцента кафедри археології ЛНУ ім. І. Франка Ярослава Онищука.