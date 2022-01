Американська компанія Warner Music придбала права на всі студійні альбоми британського музиканта Девіда Боуї. За інформацією джерел видання Variety, сума угоди склала понад 250 мільйонів доларів.

Як повідомили Бі-бі-сі спадкоємці Боуї, компанія Warner Chappell Music отримує видавничі права на всі 26 студійних альбомів, випущених за життя музиканта, один посмертний альбом Toy, прем'єра якого відбудеться 7 січня, а також сингли та пісні з інших проєктів. Всього в каталозі 111 синглів та 51 відеокліп.

Warner Chappell Music входить до Warner Music Group, її каталог містить понад 1,4 млн композицій близько 65 тис. авторів.

Про те, що альбом Toy, реліз якого мав відбутися на початку 2000-х років, випустять через 20 років після запису, стало відомо раніше. До релізу увійдуть кілька оригінальних треків, а також перероблені версії ранніх пісень Боуї.

Девід Боуї (справжнє ім’я Девід Роберт Джонс) помер 10 січня 2016 року, через два дні після свого 69-річчя та випуску 25 студійного альбому Blackstar. До цього півтора року артист боровся із раком печінки.

Згідно із заповітом, прах музиканта після таємної кремації був розвіяний на Балі. Острів запам'ятався співакові під час гастролей у 1980-х.

У березні 2018 року у Великій Британії встановили перший у світі пам'ятник Боуї – бронзову скульптуру "Земний посланець" розмістили на Ринковій площі в центрі міста Ейлсбері, де музикант випустив два альбоми: Hunky Dory (1971) та The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders з Mars (1972).

Девіда Боуї посмертно удостоєно чотирьох премій "Греммі" та двох нагород Brit Awards.