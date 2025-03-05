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Київ подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

У КМДА впевнені, що здобуття цього статусу "стане поштовхом спільноти музикантів і створенню нових можливостей для молодих талантів, а також сприятиме розвитку туристичної привабливості столиці".

Київ подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО
Ілюстративне фото
Фото: Віталій Ухов

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Підготовка заявки тривала понад рік.

"Шлях до подання заявки був непростим, але водночас натхненним – сповненим ідей, дискусій, вивчення досвіду українських та іноземних міст, командної роботи та віри в те, що Київ гідний такого визнання. Київ – перше українське місто, яке подало заявку під час повномасштабної війни та взяло на себе зобов’язання у складних умовах", – наголосила депутатка Київської міської ради, голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Вона зазначила, що здобуття цього статусу "стане поштовхом спільноти музикантів і створенню нових можливостей для молодих талантів, а також сприятиме розвитку туристичної привабливості столиці".

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