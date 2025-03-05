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У Києві настала метеорологічна весна, зима тривала 24 дні

Починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С.

У Києві настала метеорологічна весна, зима тривала 24 дні
Фото: Макс Требухов

У Києві настала метеорологічна весна, що відповідає кліматичній нормі.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С.

Метеорологічна зима, яка за уточненими розрахунками кліматологів обсерваторії розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. 

Цьогорічна зима виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала.

Як повідомлялося, в столиці протягом останніх трьох років (2022, 2023 та 2024) не фіксувалася кліматична зима. А літо  2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. 

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