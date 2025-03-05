Окупанти били по Одещині дронами і балістикою. Внаслідок російської нічної дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Ще один – поранений. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.
Про це повідомили очільник ОВА Олег Кіпер та ДСНС.
77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень. У Офісі генпрокурора уточнили, що ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості.
У Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.
Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.
Також під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою близько 21:30. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав. Вибито вікна у будинках, що розташовані поряд
- Перед цим ворог вчергове атакував Одещину. Тоді постраждали четверо людей.