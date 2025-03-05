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Росіяни били по Одещині дронами і балістикою, загинув чоловік (доповнено)

Ракета влучила у порожній санаторій, там ніхто не постраждав.

Росіяни били по Одещині дронами і балістикою, загинув чоловік (доповнено)
наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Окупанти били по Одещині дронами і балістикою. Внаслідок російської нічної дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Ще один – поранений. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили очільник ОВА Олег Кіпер та ДСНС

77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень. У Офісі генпрокурора уточнили, що ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості.   

У Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

Також під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою близько 21:30. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав. Вибито вікна у будинках, що розташовані поряд

  • Перед цим ворог вчергове атакував Одещину. Тоді постраждали четверо людей. 
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