Ракета влучила у порожній санаторій, там ніхто не постраждав.

Окупанти били по Одещині дронами і балістикою. Внаслідок російської нічної дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Ще один – поранений. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили очільник ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень. У Офісі генпрокурора уточнили, що ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості.

У Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки терору. Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Також під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою близько 21:30. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав. Вибито вікна у будинках, що розташовані поряд