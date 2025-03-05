Головне за ніч та ранок середи, 5 березня: удари по Одесі, майже 110 боєзіткнень, звернення Трампа до Конгресу

Нічна повітряна атака, 108 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Окупанти били по Одещині дронами і балістикою.

Унаслідок російської нічної дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Ще один – поранений. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 108 зіткнень, з них близько третини (30) – на Курщині.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1250 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 880 660 бійців.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на середу ворог атакував 181 ударним дроном і безпілотниками-імітаторами різних типів з окупованого Криму і російських напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Також росіяни застосували три балістичні ракети ІскандерМ/KN-23 із Воронезької області та одну зенітну керовану ракету С300 із Курської, повідомили Повітряні сили.

Захисники збили 115 дронів, ще 55 були локаційно знешкоджені без негативних наслідків. ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Дональд Трамп уперше після свого повернення до Білого дому звернувся у Капітолії до обох палат Конгресу.

Промову республіканця анонсували як "Відновлення американської мрії".

Ключові заяви президента США – в новині.

Україні Трамп у своїй промові приділив мінімум часу, згадавши про війну з Росією лише наприкінці понад півторагодинного виступу.

Попри твердження ЗМІ, що Трамп збирається оголосити подробиці свого "мирного плану" щодо завершення бойових дій, нових ґрунтовних заяв з боку господаря Білого дому не пролунало.

Республіканець розповів, що отримав "листа від Президента Зеленського, в якому той говорить про готовність вести переговори та підписати угоду про мінерали". Прогноз медіа щодо можливого оголошення про укладання економічного партнерства також не збувся.

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