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Міністр торгівлі США заявив, що Трамп може скасувати деякі мита проти Канади та Мексики

Натомість Трамп очікує від Канади та Мексики більшої протидії нелегальній міграції та наркотрафіку.

Міністр торгівлі США заявив, що Трамп може скасувати деякі мита проти Канади та Мексики
Міністр торгівлі США Говард Лутнік
Фото: EPA/UPG

Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив про можливу угоду між адміністрацією Трампа та лідерами Канади та Мексики, згідно з якою деякі мита, накладені на обидві країни, можуть бути скасовані. Про це Лутнік сказав в ефірі Fox Business. 

Канада та Мексика, два з найбільших торгівельних партнерів Сполучених Штатів, запровадили мита у відповідь після тих, які запровадив президент Дональд Трамп, які набули чинності у вівторок. Трамп сказав, що це підвищення є відповіддю на те, що обидві країни не роблять достатньо для стримування потоку нелегальної імміграції та заборонених наркотиків через їхні кордони зі США.

Під час виступу у вівторок на телеканалі FOX Business Лутнік сказав, що Трамп, ймовірно, зустрінеться з сусідами США для обговорення угоди щодо справедливої торгівлі між країнами.

«Він справді уважно розглядає це, намагаючись з’ясувати, чи є якийсь шлях, щоб він міг знайти компроміс, де він може щось дати канадцям і мексиканцям, але вони повинні зробити більше», – сказав він. «Вони повинні покласти край смерті від фентанілу».

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«Ми, ймовірно, оголосимо про це завтра», — додав він.

«Якщо ви поважаєте нас як свого найкращого торгового партнера, покінчіть з цим. Ви повинні покінчити з фентанілом».

«І мексиканці, і канадці розмовляли зі мною телефоном цілий день, намагаючись показати, що вони зроблять краще, і президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже, дуже справедливий і дуже розумний», — сказав Лутнік. «Тож я думаю, що він збирається до чогось із ними домовитись».

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