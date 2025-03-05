The Times: підсанкційне російське судно з військовими транспортувало зброю з Сирії через Ла-Манш

Вивезене знаряддя може опинитися на війні проти України.

Підсанкційне російське судно "Балтик Лидер" з екіпажем чоловіків у військовій формі цього тижня транспортувало військову техніку з Сирії через Ла-Манш. Його супроводжував російський військовий корабель, пише The Times.

Журналісти зафіксували кораблі на фото, перебуваючи на рибальському судні. Їм вдалося зазнімкувати озброєних офіцерів і екіпаж з кулеметами на військовому кораблі, який тримав курс південніше Каналу.

Фото: The Times Балтик Лидер

Фото: The Times Російські військові кораблі пройшли Ла-Манш

Проти "Балтик Лидер" вжиті американські санкції – у зв'язку з транспортуванням озброєння для російської армії. Зараз цей корабель перевозив партію військової техніки з російської бази в Сирії Тартус.

"Це третє судно за місяць, яке перевозить російську зброю з Сирії через Ла-Манш, найближчими тижнями очікується ще два. Росія відправила військовий корабель «Бойкий» супроводжувати «Балтик Лидер», і там можна було побачити моряків, які спалювали секретні документи та керували кулеметами корабля", – повідомила газета.

Королівський флот, як і завжди, моніторів рух російських кораблів транзитом через Ла-Манш. Російські судна супроводили британський HMS Somerset і бельгійський BNS Crocus.

Фото: The Times Маршрут Балтик Лидер та корабля-супровідника

Регулярні поставки зброї між Сирією та Росією протягом останніх кількох років отримали назву "Сирійський експрес": ним доставляють зброю з російських баз на Близькому Сході до української лінії фронту.

Ці кораблі зазвичай мають озброєну охорону, але невідомо, чи її набирають з російської армії, морської піхоти чи приватних військових підрядників. У вівторок на палубах Baltic Leader можна було побачити чоловіків у військовій формі. Після падіння режиму Башара Асада Росія почала вивозити зі своїх сирійських баз озброєння. Лютневі супутникові знімки порту Тартус показують, що "Балтик Лидер" завантажувався поблизу військової техніки. Що саме було на кораблі – роздивитися неможливо, а от на пристані видно артилерійське знаряддя і транспортні контейнери.

Оскільки Україна стала більш вмілою у затопленні російських суден у Чорному морі, Росія тепер відправляє вантажі зброї з Сирії довшим маршрутом до портів Балтики, що вимагає транзиту через Гібралтарську протоку, Ла-Манш і Великий Бельт між Данією та Швецією. Через Босфор росіяни не можуть проводити військові вантажі, оскільки це заборонила Туреччина.

Запобігти проходження російських кораблів через Ла-Манш досить складно, навіть враховуючи санкції. Конвенція ООН з морського права дозволяє проходити суднам однієї країни транзитом через води іншої.