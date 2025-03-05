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Арабські країни підтримали єгипетський план відновлення Смуги Гази

На противагу "Рів'єрі Близького Сходу", яку вигадав Дональд Трамп.

Арабські країни підтримали єгипетський план відновлення Смуги Гази
Саміт арабських країн у Єгипті
Фото: EPA/UPG

Лідери арабських країн на саміті у Каїрі погодилися з розробленим Єгиптом планом реконструкції та подальшого післявоєнного розвитку Смуги Гази. Він має стати головною альтернативою баченню президента США Дональда Трампа, яке у ЗМІ охрестили "Рів'єрою Близького Сходу".

Як пише Reuters, на відміну від намірів республіканця, єгипетський план не передбачає відселення палестинців з Гази. Натомість в очікуванні повернення на територію екславу Палестинської Адміністрації буде створено спеціальний комітет незалежних професійних технократів, які керуватимуть Смугою та здійснюватимуть нагляд за гуманітарною допомогою.

Угруповання ХАМАС заявило про підтримку єгипетського плану та пообіцяло не намагатися делегувати до комітету своїх кандидатів. Але терористи хочуть мати право затверджувати порядок денний органу влади та погоджувати обраних до нього діячів. 

Ізраїль натомість розкритикував пропозиції у Каїрі, назвавши їх "заснованими на застарілих поглядах" та вказавши на невиконання своєї головної вимоги щодо недопуску ХАМАСу до влади у Газі. 

Незрозумілим залишається також питання фінансування відбудови анклаву. Ліквідація наслідків війни оцінюється у 53 мільярди доларів - цю суму планують зібрати завдяки міжнародному фонду, до якого активно хочуть залучати найбагатші держави Перської затоки.

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