Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що Мексика запровадить мита на американські товари як відповідь на 25% тарифи з боку США, передає AP.
Шейнбаум повідомила, що список товарів, які підпадуть під нові тарифи, озвучать 9 березня на центральній площі Мехіко.
Китай, проти якого США теж підвищили мита, негайно зробив крок у відповідь, а Канада запровадить мита упродовж 21 дня.
Шейнбаум наголосила, що немає жодних підстав для такого кроку з боку США і обурилася звинуваченнями Вашингтона у тому, що нібито мексиканські наркоторговці продовжують діяти через «нестерпні стосунки з урядом Мексики».
Очільниця країни вважає, що Штати теж мають взяти на себе відповідальність за кризу споживання опіатів, яка стала причиною багатьох смертей у СШа.
Шейнбаум наголосила, що мита Мексики «у жодному разі не спрямовані на початок економічної чи торговельної конфронтації, яка, на жаль і прикро, є протилежністю тому, що ми маємо робити».
«Неможливо, щоб вони не думали про те, яких збитків це завдасть громадянам і підприємствам Сполучених Штатів через зростання цін на товари, які виробляються в нашій країні. А також про шкоду, яку це завдасть, зупинивши створення робочих місць в обох державах. Ніхто не виграє від цього рішення», - вважає Шейнбаум.
- Дональд Трамп заявив, що для Мексики та Канади з 4 березня набувають чинності 25% мита. Президент США також попередив американських фермерів, що з 2 квітня планує запровадити мита на експорт, змушуючи їх реалізовувати продукцію всередині країни.