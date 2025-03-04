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Мексика запровадить мита на американські товари

Так країна відреагує на ініціативу Вашингтона ввести 25% мита на мексиканський імпорт.

Мексика запровадить мита на американські товари
Клаудія Шейнбаум
Фото: EPA/UPG

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що Мексика запровадить мита на американські товари як відповідь на 25% тарифи з боку США, передає AP.

Шейнбаум повідомила, що список товарів, які підпадуть під нові тарифи, озвучать 9 березня на центральній площі Мехіко.

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Китай, проти якого США теж підвищили мита, негайно зробив крок у відповідь, а Канада запровадить мита упродовж 21 дня.

Шейнбаум наголосила, що немає жодних підстав для такого кроку з боку США і обурилася звинуваченнями Вашингтона у тому, що нібито мексиканські наркоторговці продовжують діяти через «нестерпні стосунки з урядом Мексики».

Очільниця країни вважає, що Штати теж  мають взяти на себе відповідальність за кризу споживання опіатів, яка стала причиною багатьох смертей у СШа.

Шейнбаум наголосила, що мита Мексики «у жодному разі не спрямовані на початок економічної чи торговельної конфронтації, яка, на жаль і прикро, є протилежністю тому, що ми маємо робити».

«Неможливо, щоб вони не думали про те, яких збитків це завдасть громадянам і підприємствам Сполучених Штатів через зростання цін на товари, які виробляються в нашій країні. А також про шкоду, яку це завдасть, зупинивши створення робочих місць в обох державах. Ніхто не виграє від цього рішення», - вважає Шейнбаум.

  • Дональд Трамп заявив, що для Мексики та Канади з 4 березня набувають чинності 25% мита. Президент США також попередив американських фермерів, що з 2 квітня планує запровадити мита на експорт, змушуючи їх реалізовувати продукцію всередині країни.
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