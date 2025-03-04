​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
ГоловнаСвіт

Шмигаль: Україна готова підписати угоду зі США у будь-який момент, а розмов про територіальні поступки від партнерів не було

Підписання угоди надало би відносинам Києва і Вашингтона прагматизму, вважає прем'єр. 

Шмигаль: Україна готова підписати угоду зі США у будь-який момент, а розмов про територіальні поступки від партнерів не було
Фото: EPA/UPG

Україна готова підписати угоду зі США про створення інвестиційного фонду в будь-який момент. Її текст уже підготували, і уряд його схвалив, нагадав голова уряду Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції.

Він сказав, що договір дозволить вести справи зі Штатами на прагматичній основі. Як відомо, підписання документу планували ще на минулий тиждень, але воно зірвалося.

"Ця угода затверджена урядом України і ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю з підписання угоди і далі розвивати нашу співпрацю", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна потребує і просить конкретних гарантій безпеки, і це є екзистенційно важливим для Європи. Шмигаль також сказав, що партнери не вели розмов про те, що Україні доведеться йти на територіальні поступки.

"Чи велись якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет, незалежність України? Таких перемовин не велось, мені про це невідомо. Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні доведеться поступитись якимись територіями", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що це неможливо. Кордони Україні визнані і закріплені. 

"Ми не обговорюємо і не можемо обговорювати територіальні втрати України. Ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість. Імовірно. За гарантій наших партнерів, за гарантій безпеки, за членства України в Євросоюзі, в НАТО, інші сильні гарантії безпеки, можна говорити про якусь етапність. Але про те, що Україна відмовиться від своїх територій – немає повноважень вести такі перемовини. Це може вирішувати лише народ України, а я думаю, що в народу України є однозначна думка з цього приводу", – сказав Шмигаль. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies