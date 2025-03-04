Україна готова підписати угоду зі США про створення інвестиційного фонду в будь-який момент. Її текст уже підготували, і уряд його схвалив, нагадав голова уряду Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції.

Він сказав, що договір дозволить вести справи зі Штатами на прагматичній основі. Як відомо, підписання документу планували ще на минулий тиждень, але воно зірвалося.

"Ця угода затверджена урядом України і ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю з підписання угоди і далі розвивати нашу співпрацю", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна потребує і просить конкретних гарантій безпеки, і це є екзистенційно важливим для Європи. Шмигаль також сказав, що партнери не вели розмов про те, що Україні доведеться йти на територіальні поступки.

"Чи велись якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет, незалежність України? Таких перемовин не велось, мені про це невідомо. Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні доведеться поступитись якимись територіями", – сказав він.



Шмигаль зазначив, що це неможливо. Кордони Україні визнані і закріплені.

"Ми не обговорюємо і не можемо обговорювати територіальні втрати України. Ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість. Імовірно. За гарантій наших партнерів, за гарантій безпеки, за членства України в Євросоюзі, в НАТО, інші сильні гарантії безпеки, можна говорити про якусь етапність. Але про те, що Україна відмовиться від своїх територій – немає повноважень вести такі перемовини. Це може вирішувати лише народ України, а я думаю, що в народу України є однозначна думка з цього приводу", – сказав Шмигаль.

