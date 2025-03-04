Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСвіт

Постачання Україні та довгострокове озброєння: Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe

План містить п'ять пунктів, які покликані залучити більше коштів на оборонні витрати як на національних рівнях, так і загалом у Євросоюзі. 

Постачання Україні та довгострокове озброєння: Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту. Про це вона повідомила на брифінгу 4 березня. 

Глава ЄК вважає, що для ЄС настали часи небезпеки. Загрози європейській безпеці є дуже реальними. 

"Справжнім питанням, яке постає перед нами, є те, чи Європа готова діяти відповідно до того, що диктує ситуація. І чи Європа спроможна діяти швидко, амбітно, як це потрібно", – сказала вона. 

Оборонні плани обговорювали на численних зустрічах, зокрема й на саміті, що відбувся в Лондоні в неділю. 

Це стосується і швидкої допомоги Україні, яка потрібна в короткостроковій перспективі, і довготривалих потреб, що потребує більшої відповідальності за власну безпеку.

Урсула фон дер Ляєн додала, що розіслала сьогодні лідерам країни ЄС лист з планом переозброєння Європи. Пропозиції стосуються того, як можна підвищити витрати на оборону та власні безпекові спроможності. 

План має п'ять кроків. Перша частина – це розв'язати питання фінансування оборони на національному рівні. Держави-члени готові інвестувати більше у власну безпеку, тож Єврокомісія хоче допомогти їм з цим. Якщо держави підвищать витрати на оборону в середньому на 1,5 % ВВП, це може створити фіскальний простір у 650 млрд євро за чотири роки. 

Друга пропозиція – новий інструмент. Це надання 150 млн євро позики країнам-членам на оборонні інвестиції. За словами Урсули фон дер Ляєн, це про те, щоб витрачати краще і робити це спільно. Йдеться про такі галузі, як протиповітряна і ракетна оборона, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дрони і антидронові системи, але також інші потреби, від кібербезпеки до військової мобільності. Це допоможе державам-членам перетягнути попит і купувати разом, і з цим обладнанням держави зможуть масштабно активізувати їхню підтримку Україні, сказала вона, додавши, що йдеться про негайні військові постачання Україні. 

Третій пункт – використання сили бюджету ЄС. Президентка ЄК заявила, що держави-члени отримають додаткові можливості та стимули. 

Четвертий і п'ятий пункти стосуються мобілізації приватного капіталу, зокрема через Європейський інвестиційний банк.

За словам Урсули фон дер Ляєн, програма може зібрати 800 млрд євро на оборону для посилення Європи. 

  • Презентація програми переозброєння відбулася на тлі зміни курсу США від оборонної підтримки Євросоюзу та України. Після погроз Дональда Трампа не захищати держави-члени НАТО, які не витрачають на оборону цільовий показник Альянсу, в ЄС активізували зусилля з посилення власної оборони. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies