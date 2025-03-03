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Ще 16 громадян Грузії стали персонами нон грата в Латвії

Імена тих громадян Грузії, до яких були застосовані обмеження, не повідомляються.

Ще 16 громадян Грузії стали персонами нон грата в Латвії
Очільниця МЗС Латвії Байба Браже

У Латвії оголосили персонами нон грата чергових громадян Грузії.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

“Я додала 16 громадян Грузії до списку персон нон грата Латвії, заборонивши їм в’їзд на територію Латвії на необмежений час”, – заявила Браже.

Втім, вона не повідомила імена тих громадян Грузії, до яких були застосовані обмеження.

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Також очільниця МЗС уточнила, що це рішення було ухвалене згідно із ч.2 статті 61 “Закону про імміграцію”.

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