У Грузії планують виключити із законодавства терміни "гендер" та "гендерна ідентичність"

Закон про гендерну рівність хочуть перейменувати в Закон про рівність жінок та чоловіків.

У Грузії терміни "гендер" та "гендерна ідентичність" планують виключити зі всіх чинних законів країни.

Як пише Newsgeorgia, ініціаторами поправок є депутати провладної "Грузинської мрії" та її сателіту – партії "Влада народу".

Закон про гендерну рівність планують перейменувати в Закон про рівність жінок та чоловіків.

Термін "гендерні питання" буде замінений на "питання рівності жінок і чоловіків", а "гендерна нетерпимість" – на "нетерпимість до рівності жінок і чоловіків".

Термін "гендерночутливий" буде змінений на "чутливий за статевою ознакою" і так далі.

Законопроєкт уже передано на розгляд парламентських комітетів.