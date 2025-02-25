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У Грузії планують виключити із законодавства терміни "гендер" та "гендерна ідентичність"

Закон про гендерну рівність хочуть перейменувати в Закон про рівність жінок та чоловіків.

У Грузії планують виключити із законодавства терміни "гендер" та "гендерна ідентичність"
Фото: http://argumentua.com/

У Грузії терміни "гендер" та "гендерна ідентичність" планують виключити зі всіх чинних законів країни.

Як пише Newsgeorgia, ініціаторами поправок є депутати провладної "Грузинської мрії" та її сателіту – партії "Влада народу".

Закон про гендерну рівність планують перейменувати в Закон про рівність жінок та чоловіків.

Термін "гендерні питання" буде замінений на "питання рівності жінок і чоловіків", а "гендерна нетерпимість" – на "нетерпимість до рівності жінок і чоловіків".

Термін "гендерночутливий" буде змінений на "чутливий за статевою ознакою" і так далі.

Законопроєкт уже передано на розгляд парламентських комітетів.

  • Восени спікер місцевого парламенту Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, спрямовані проти так званої ЛГБТ-пропаганди у Грузії. Раніше ці документи відмовилася підписувати президентка Саломе Зурабішвілі.
  • Ухвалений у Грузії законопроєкт фактично калькує законодавство Росії, яке дискримінує права ЛГБТ-людей. 
  • Це вже не перший закон, ухвалений за прикладом Росії – раніше парламент Грузії проголосував за скандальний законопроєкт "про іноагентів" на зразок російського.
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