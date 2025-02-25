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Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам

Літак зрештою безпечно сів у Римі.

Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Італійські винищувачі супроводжують літак American Airlines
Фото: The Guardian

Надзвичайна ситуація сталася з літаком авіакомпанії American Airlines, який прямував рейсом із Нью-Йорка в Нью-Делі.

Як пише The Guardian, пілоти повідомили диспетчерів про загрозу безпеці. Журналісти з'ясували, що йшлося про надісланий комусь з екіпажу електронний лист, в якому містилась погроза підірвати бомбу.

Приблизно за три години до прибуття в Індію лайнеру довелося змінити курс. Наземний контроль вирішив посадити його у Римі. В італійському повітряному просторі літак супроводжували винищувачі. 

Після безпечного приземлення в аеропорту імені Леонардо да Вінчі борт ретельно оглянули, але жодних слідів вибухівки знайдено не було. Усіх пасажирів та їхній багаж також перевірили. Зрештою екіпажу було дозволено продовжити політ до місця призначення після належного відпочинку.   

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