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ЄС і Велика Британія ведуть переговори про спільне фінансування оборони

Європейці можуть створити “банк переозброєння”.

ЄС і Велика Британія ведуть переговори про спільне фінансування оборони
Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз
Фото: EPA/UPG

Канцлер казначейства Великобританії Рейчел Рівз проведе переговори з іншими європейськими міністрами фінансів на зустрічі G20 у Кейптауні цього тижня про створення загальноєвропейських механізмів фінансування оборони.

Про це повідомляє Financial Times.

“Це може бути фонд або банк. Наприклад, є концепція “банку переозброєння”, яку ми також розглядаємо”, – сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, додавши, що дискусії з Великою Британією велися місяцями, оскільки без неї “важко уявити захист Європи”.

“Банк переозброєння” запропонував створити колишній голова комітету начальників штабів Великої Британії генерал Нік Картер за зразком Європейського банку реконструкції та розвитку — кредитора, створеного після падіння “залізної завіси” для підтримки держав Центральної та Східної Європи. 

У Міністерстві фінансів Великобританії підтвердили, що Рівз “обговорить пропозиції щодо фінансування оборони зі своїми європейськими колегами” на G20, але сказали, що переговори перебувають на ранній стадії.

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина повинна фундаментально змінити свої заходи безпеки та припинити десятирічну залежність від Вашингтона, оскільки Трампу байдужа доля Європи.

Лідери Великої Британії і Франції обговорюють зі США план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Росія та Україна досягнуть угоди про припинення вогню.

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