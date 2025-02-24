Spiegel: Rheinmetall може перевести два заводи на виробництво зброї

Втім, остаточне рішення щодо цього ще не прийнято.

Німецький концерн Rheinmetall може перевести два свої заводи у Берліні та Нойсі на виробництво зброї.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що ці два заводи зараз виробляють цивільні компоненти для транспортних засобів, а цей бізнес зараз страждає через кризу в автомобільній промисловості.

Цивільний бізнес Rheinmetall, об’єднаний у “Енергетичні системи”, зафіксував незначне зниження продажів до 1,54 млрд євро за перші дев’ять місяців 2024 року.

При цьому у військовому підрозділі “Зброя та боєприпаси” продажі зросли на 64,3% до 1,55 млрд євро за той же період.

Загалом продажі групи Rheinmetall зросли до 6,2 мільярда євро.

“Ми відчуваємо зростання, якого ми ніколи раніше не бачили в групі”, - сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.