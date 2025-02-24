Нідерланди: ми продовжуємо постачати F-16 Україні

Також йдеться про запасні частини, боєприпаси, а також навчання як для пілотів, так і для техніків.

Нідерланди продовжують постачати Україні винищувачі F-16.

Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Укрінформ.

“Я не ділюся жодними деталями щодо точної кількості та термінів поставок F-16, тому що тоді це буде інформуванням Путіна і Росії, оскільки ми знаємо, що ці F-16 є ціллю для них. Але я можу сказати, що ми продовжуємо постачати F-16, і ми не тільки постачаємо літаки, а й надаємо повний пакет допомоги”, - сказав Брекельманс.

Він уточнив, що йдеться про запасні частини, боєприпаси, а також навчання як для пілотів, так і для техніків.

“Тобто все, що потрібно Україні для використання F-16, для захисту свого повітряного простору”, - наголосив міністр.