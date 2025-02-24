Нідерланди: ми продовжуємо постачати F-16 Україні

Нідерланди продовжують постачати Україні винищувачі F-16.
Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Укрінформ.
“Я не ділюся жодними деталями щодо точної кількості та термінів поставок F-16, тому що тоді це буде інформуванням Путіна і Росії, оскільки ми знаємо, що ці F-16 є ціллю для них. Але я можу сказати, що ми продовжуємо постачати F-16, і ми не тільки постачаємо літаки, а й надаємо повний пакет допомоги”, - сказав Брекельманс.
Він уточнив, що йдеться про запасні частини, боєприпаси, а також навчання як для пілотів, так і для техніків.
“Тобто все, що потрібно Україні для використання F-16, для захисту свого повітряного простору”, - наголосив міністр.
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Цього місяця Повітряні сили ЗСУ отримали від Королівства Нідерландів перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16.
- Крім того, Палата представників Нідерландів хоче “конструктивного ставлення” уряду до “миротворчих сил” в Україні.