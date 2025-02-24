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Буданов: Замахи на моє життя - нормальна річ, і не треба це драматизувати

Керівник ГУР зазначив, що так само відчувають себе і керівники в країні, з якою ми боремось. 

Буданов: Замахи на моє життя - нормальна річ, і не треба це драматизувати
ГУР Буданов
Фото: gur.gov.ua

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що не потирібно "драматизувати" через замахи на нього.

Про це він заявив під час форуму “Україна. Рік 2025”.

"Замахи на моє життя - нормальна річ, і не треба це драматизувати. Так само відчувають себе і керівники в країні, з якою ми боремось. Не треба надавати цьому великого значення" - сказав Буданов.

У травні минулого року британське видання The Times повідомило, що російські агенти планували вбити Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника. Замах мали реалізувати 4 травня 2024-го року, у його плануванні були задіяні два полковники УДО, яких завербувала російська ФСБ, та безпосередній виконавець – оператор дрона. Останній облаштував пункт управління у Київській області і отримав наказ передати координати кортежу, в якому мав пересуватися керівник ГУР МО. 

У листопаді 2023 року повідомлялося, що дружину Буданова Маріанну, отруїли важкими металами. Пізніше на запитання про те, чи вже когось затримали, Буданов відповів: "Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде". При цьому керівник ГУР відкинув версію про те, що ціллю отруєння насправді був він, а Маріанна постраждала помилково.

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