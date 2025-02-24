Буданов: Замахи на моє життя - нормальна річ, і не треба це драматизувати

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що не потирібно "драматизувати" через замахи на нього.
Про це він заявив під час форуму “Україна. Рік 2025”.
"Замахи на моє життя - нормальна річ, і не треба це драматизувати. Так само відчувають себе і керівники в країні, з якою ми боремось. Не треба надавати цьому великого значення" - сказав Буданов.
У травні минулого року британське видання The Times повідомило, що російські агенти планували вбити Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника. Замах мали реалізувати 4 травня 2024-го року, у його плануванні були задіяні два полковники УДО, яких завербувала російська ФСБ, та безпосередній виконавець – оператор дрона. Останній облаштував пункт управління у Київській області і отримав наказ передати координати кортежу, в якому мав пересуватися керівник ГУР МО.
У листопаді 2023 року повідомлялося, що дружину Буданова Маріанну, отруїли важкими металами. Пізніше на запитання про те, чи вже когось затримали, Буданов відповів: "Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде". При цьому керівник ГУР відкинув версію про те, що ціллю отруєння насправді був він, а Маріанна постраждала помилково.